ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Три миллиона граждан ЕС смогут остаться в Британии

23.06.2017 09:50 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 23 июн — Sputnik. Тереза Мэй позволила более чем трем миллионам граждан Евросоюза постоянно проживать в Великобритании и получить те же права, что у британцев, на медобслуживание, сообщило издание The Telegraph.

Премьер пообещала, что все, кто приехал в Британию до того, как официально запустилась процедура "Брексита", смогут остаться там. Предложение премьер-министра Великобритании одобрили европейские лидеры. Мэй заявила, что не планировала "разлучать семьи", и отметила, что дети и супруги с паспортами Евросоюза, живущие за пределами Соединенного Королевства, смогут воссоединиться со своими семьями в Великобритании. Такие условия Мэй предложила в обмен на то, что британцы будут иметь такие же права в ЕС.

Год назад, 23 июня 2016 года, состоялся референдум о выходе Великобритании из ЕС. За выход Великобритании из Европейского союза высказалось 51,9% проголосовавших, соответственно за продолжение членства в ЕС выступило 48,1% избирателей. Переговоры по условиям выхода периодически заходят в тупик, и продолжаются до сих пор. Великобритания может выйти из ЕС уже к 2019 году.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Граждане стран Европейского союза получат такие же права, как и граждане Великобритании.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Почему каждый из нас - редактор своего СМИ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика