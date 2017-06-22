Три миллиона граждан ЕС смогут остаться в Британии

МИНСК, 23 июн — Sputnik. Тереза Мэй позволила более чем трем миллионам граждан Евросоюза постоянно проживать в Великобритании и получить те же права, что у британцев, на медобслуживание, сообщило издание The Telegraph .

Премьер пообещала, что все, кто приехал в Британию до того, как официально запустилась процедура "Брексита", смогут остаться там. Предложение премьер-министра Великобритании одобрили европейские лидеры. Мэй заявила, что не планировала "разлучать семьи", и отметила, что дети и супруги с паспортами Евросоюза, живущие за пределами Соединенного Королевства, смогут воссоединиться со своими семьями в Великобритании. Такие условия Мэй предложила в обмен на то, что британцы будут иметь такие же права в ЕС.

Год назад, 23 июня 2016 года, состоялся референдум о выходе Великобритании из ЕС. За выход Великобритании из Европейского союза высказалось 51,9% проголосовавших, соответственно за продолжение членства в ЕС выступило 48,1% избирателей. Переговоры по условиям выхода периодически заходят в тупик, и продолжаются до сих пор. Великобритания может выйти из ЕС уже к 2019 году.