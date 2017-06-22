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"Учитывая общественный резонанс". Прокуратура прислала ответ противникам сдачи в аренду Припяти

23.06.2017 09:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Выступающие против сдачи в аренду Припяти обратились в прокуратуру Гомельской области и получили ответ. Его копию члены инициативной группы разместили в сообществе Вконтакте «Против аренды Припяти».


В ответе сообщается, что на сегоднешний день договор аренды с Мозырским РОС БООР не заключен, проект договора аренды рыболовных угодий с териториальными органами Министерства природных ресурсов и окружающей среды не согласовывался.

«Учитывая значительный общественный резонанс, вызванный передачей в аренду реки Припять, а также тот факт, что Мозырская РОС БООР на настоящее время не обеспечена в полной мере достаточными техническими и финансовыми средствами для организации платного любительского рыболовства, охраны арендованных угодий, проведения зарыблений, Прокуратурой Гомельской области подготовлена информация о целесобразности заключения Мозырской РОС БООР заключения договора аренды», — говорится в письме.


«Это еще не окончание нашей кампании, но это подтверждает, что мы все правильно делали и до полного успеха осталось уже немного», — уверены активисты.

Напомним, 22 мая в Мозырском исполкоме, состоялись торги по продаже права аренды (более 300 гектар пойменных водоемов реки Припять) для ведения промыслового лова рыбы и организации платного любительского рыболовства. В аукционе участвовала только Мозырская организация Белорусского общества охотников и рыболовов, которая в итоге и получила право на заключение договора аренды Припяти. Не согласные с таким положением дел местные рыбаки начали собирать подписи против.

 
 
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В ответе сообщается, что на сегоднешний день договор аренды с Мозырским РОС БООР не заключен, проект договора аренды рыболовных угодий с териториальными органами...

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