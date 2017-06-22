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В субботу и воскресенье движение транспорта в Минске изменится
23.06.2017 10:41 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 июн — Sputnik. Временные ограничения на движение всех видов транспорта введены на период проведения генеральной тренировки военного
© Sputnik / Виктор Толочко
Из-за репетиций парада несколько вечеров в Минске частично ограничивалось движение на проспекте Машерова и улице Даумана, а в ночь с субботы на воскресенье планируется генеральная репетиция — из-за этого минчане и гости столицы могут столкнуться с серьезными проблемами в передвижении по городу.
Движение всех видов транспорта временно ограничат в период перемещения техники механизированной колонны — от Уручья по улицам Скорины, Руссиянова, Героев 120-й дивизии, Основателей, проспекту Независимости, Филлимонова, Кедышко, Толбухина, Волгоградской, Сурганова и другим улицам. Движение частично или полностью по улицам будут перекрывать вечером в субботу.
Вновь будут ограничивать движение и во время возвращения военной колонны в воскресенье. Так, техника будет двигаться по проспекту Машерова, улицам Тимирязева, Саперов, проспекту Победителей, улицам Орловской и Сурганова, проспекту Независимости, а также улице Стариновская.
Затронут эти ограничения и общественный транспорт — учитывайте изменения при определении маршрута движения. С полным списком и расписанием ограничений движения на улицах Минска из-за движения военной техники можно ознакомиться на
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Из-за проведения генеральной репетиции парада ко Дню Независимости движение по части улиц будет ограничено.
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