ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В субботу и воскресенье движение транспорта в Минске изменится

23.06.2017 10:41 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 23 июн — Sputnik. Временные ограничения на движение всех видов транспорта введены на период проведения генеральной тренировки военного парада ко Дню Независимости с 24 по 25 июня, сообщили в пятницу на предприятии "Минсктранс".

В субботу и воскресенье движение транспорта в Минске изменится
© Sputnik / Виктор Толочко
Фотофакт: репетиция парада ко Дню Независимости в Уручье

Из-за репетиций парада несколько вечеров в Минске частично ограничивалось движение на проспекте Машерова и улице Даумана, а в ночь с субботы на воскресенье планируется генеральная репетиция — из-за этого минчане и гости столицы могут столкнуться с серьезными проблемами в передвижении по городу.

Движение всех видов транспорта временно ограничат в период перемещения техники механизированной колонны — от Уручья по улицам Скорины, Руссиянова, Героев 120-й дивизии, Основателей, проспекту Независимости, Филлимонова, Кедышко, Толбухина, Волгоградской, Сурганова и другим улицам. Движение частично или полностью по улицам будут перекрывать вечером в субботу.

Вновь будут ограничивать движение и во время возвращения военной колонны в воскресенье. Так, техника будет двигаться по проспекту Машерова, улицам Тимирязева, Саперов, проспекту Победителей, улицам Орловской и Сурганова, проспекту Независимости, а также улице Стариновская.

Затронут эти ограничения и общественный транспорт — учитывайте изменения при определении маршрута движения. С полным списком и расписанием ограничений движения на улицах Минска из-за движения военной техники можно ознакомиться на сайте "Минсктранса".

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из-за проведения генеральной репетиции парада ко Дню Независимости движение по части улиц будет ограничено.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
"Учитывая общественный резонанс". Прокуратура прислала ответ противникам сдачи в аренду Припяти
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика