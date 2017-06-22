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Тепло, но с дождями. Какой будет погода в выходные

23.06.2017 10:44 — Новости Общества | Tut.by  
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В выходные неустойчивый характер погоды сохранится. Ожидаются кратковременные дожди с грозами, рассказал начальник службы метеорологических прогнозов Гидромета Минприроды Дмитрий Рябов.


24 июня, в субботу, ночью в восточных и юго-западных районах, днем на большей части территории страны кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Температура воздуха ночью +5...11°С, по юго-западу +12...16°С, днем +17...23°С.

В воскресенье немного потеплеет: ночью +10...16°С, днем +20...27°С, по югу до +29°С. Ночью по северу, днем на большей части территории страны кратковременные дожди, в отдельных районах грозы.

В понедельник ночью в отдельных районах, днем на большей части территории страны кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Температура воздуха ночью +10...17°С, днем +17...24°С, по юго-востоку до +28°С.

В столице в субботу будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%), днем кратковременный дождь (вероятность осадков 80−90%). Ветер переменных направлений 4−9 м/с. Температура ночью +9...11°С, днем +18...20°С.

В воскресенье характер погоды сохранится. Температура ночью +12...14°С, днем +22...24°С.

 
 
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В выходные неустойчивый характер погоды сохранится. Ожидаются кратковременные дожди с грозами.

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