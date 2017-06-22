Репетиция перед большой жарой. Погода в Гомеле в выходные

Июнь уже не тот. В последние свои дни погода сдает позиции — никаких заморозков, града и СМС от МЧС. Вместо этого комфортные + 25°, солнце и летнее тепло.





В субботу днем до +23°, местами возможен дождь. С воскресенье температура воздуха начнет расти — плюс 23−25°. Но это только репетиция перед большой жарой.

Погода в Гомеле и области