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Репетиция перед большой жарой. Погода в Гомеле в выходные

23.06.2017 10:48 — Новости Общества | Tut.by  
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Июнь уже не тот. В последние свои дни погода сдает позиции — никаких заморозков, града и СМС от МЧС. Вместо этого комфортные + 25°, солнце и летнее тепло.


В субботу днем до +23°, местами возможен дождь. С воскресенье температура воздуха начнет расти — плюс 23−25°. Но это только репетиция перед большой жарой.

Погода в Гомеле и области

 
Теги: Гомель
 
 
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Июнь уже не тот. В последние свои дни старик сдает позиции - никаких заморозков, града и СМС от МЧС. Вместо этого комфортные + 25°, солнце и летнее тепло.

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