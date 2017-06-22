Июнь в ледовом дворце «Бобруйск-Арена» считается самым жарким месяцем. На несколько недель здесь замирает жизнь, а ледовое покрытие растапливают. Как на арене сливают лед и в какую сумму обходятся затраты на электроэнергию — в материале TUT.BY.





«Мы не красим лед на арене, цвет обеспечивает покрытие»

Ледовое покрытие арены — не более 3,5−4 см. Оптический эффект толщины льда обеспечивает бетонная плита, выкрашенная в белый цвет специальной краской. Лед на арене растапливая послойно, в несколько этапов, и бетонная плита со свежими «латками» блистает девственной чистотой.

— Мы не красим лед, — говорит главный механик «Бобруйск-Арены» Вячеслав Карпук. — Цвет плиты обеспечивает необходимый оттенок покрытия.



Вячеслав Карпук, главный механик «Бобруйск-Арены».

В этом году технические работы на арене включают замену клапана на одной из трех компрессорных установок. Две из них обеспечивают поддержание необходимого температурного режима внутри спортивной площадки, а третья отвечает за образование льда.

Главный инженер «Бобруйск-Арены» Андрей Царик поясняет: к температуре и влажности воздуха здесь предъявляются повышенные требования. При необходимости даже используются специальные осушительные установки. Иначе над ледовым покрытием будет туман погуще, чем на берегах Темзы.





В специальной емкости рядом с компрессорными установками находится этиленгликоль — хладоноситель, который обеспечивает образование ледового покрытия.

— Он совершенно безопасен, — отмечает Андрей Царик. Собеседник добавляет, что в случае аварии, вероятность которой минимальна, никто из людей от этого химического вещества не пострадает. Чтобы обеспечить замораживание воды на самой арене, в трубах ледового дворца, которые проходят сквозь специальную бетонную плиту, циркулирует порядка пять тонн этиленгликоля.

На втором этаже ледовой арены есть отдельная камера для забора воздуха, где вместо стекол на окнах установлены металлические жалюзи. Даже в жару здесь прохладно, а зимой, по словам главного инженера, находиться внутри бокса невозможно.

Очередной лестничный пролет, и мы оказываемся на крыше «летающей тарелки», откуда открывается удивительный вид на старую крепость.

«У КХЛ очень жесткие требования по оформлению льда»

О том, как качественно залить лед на арене, Вячеслав Карпук знает практически все. Говорит, что учиться приходилось во время работы. Сначала в «Минск-Арене», а потом в «Чижовка-Арене», перенимая опыт у канадских и немецких ice-maker'ов. В итоге специалиста из Бобруйска даже приглашали готовить ледовое покрытие для Олимпийских игр в Сочи.





Зарубежные коллеги, по его словам, относятся ко льду очень трепетно, ведь он для них — часть весьма доходной индустрии. Качество льда — залог успеха и комфорта спортсменов, а его цветовые характеристики — важное условие красивой картинки для телевидения.

— Абсолютно все в ледовом дворце подчинено законам телеиндустрии — и цвет льда, и освещение арены. Картинка должна быть безупречной. Например, у КХЛ очень жесткие требования по оформлению льда, всю разметку нужно согласовывать, — говорит Вячеслав Карпук. — Если что-то не устроило, то приходится переделывать.



В этом году по техническому регламенту нужно заменить клапан на одной из трех компрессорных установок.

Процесс слива льда, который нужно растапливать послойно, занимает не менее недели. Растаявшая вода через специальные желоба поступает в канализацию. Как правило, она достаточно грязная, поэтому непригодна для повторного использования.

Формирование нового покрытия также выполняют поэтапно, лед наращивают слоями толщиной в несколько миллиметров с использованием специальных комбайнов, которые разбрызгивают воду. Ее качество играет важную роль, поэтому в «Бобруйск-Арене» есть специальная станция по умягчению воды.



Трубы компрессоров и фильтров.

Между слоями льда укладывают разметку и рекламные банеры. Наращивание льда с нуля, когда приходится заливать более 20 слоев, занимает не менее 10−12 дней.

В месяц арена потребляет электроэнергии столько, сколько жилой микрорайон на 1500−1700 квартир

В бобруйском ледовом дворце есть специальный бокс для снегоуборочной техники — машин, которые готовят лед к соревнованиям или же массовым катаниям. Управляют ими настоящие виртуозы, ведь на то, чтобы сделать лед между матчами — всего семь минут.



Специальный бокс для снегоуборочной техники.

За это время нужно убрать снежную стружку с арены и разбрызгать теплую воду, которая выравнивает покрытие. Вместе со снегом машины нередко выметают со льда самые разнообразные предметы, от конфетных оберток до золотых цепочек, которые теряют любители массовых катаний. Сами же сотрудники «Бобруйск-Арены» на лед в коньках выходят редко — говорят, что на подобные развлечения у них просто нет времени.

Эксплуатация ледовой арены — дело затратное: месячное потребление электроэнергии бобруйской «тарелкой» сопоставимо с расходами энергоресурсов жилого микрорайона на 1500−1700 квартир.



Александр Жаворонок, директор государственного предприятия «Хоккейный клуб «Бобруйск»

Александр Жаворонок, директор недавно созданного государственного предприятия «Хоккейный клуб «Бобруйск», в состав которого вошел ледовый дворец, говорит, что сэкономить на том же освещении практически невозможно. Все 119 киловаттных прожекторов арены должны работать и во время матчей, и во время тренировок юных хоккеистов — таковы требования безопасности.

Конечно же, использовать площадку на семь тысяч мест для тренировки хоккеистов — роскошь. Но проект строительства отдельного зала игровых видов спорта рядом с «Бобруйск-Ареной», который бы мог стать отличной тренировочной базой для юниоров, все еще остается на бумаге — денег на его реализацию нет.