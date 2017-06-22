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В Витебске появится новый автобусный маршрут - "пятерка"

23.06.2017 11:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Схема движения общественного транспорта в Витебске пополнится двумя новыми маршрутами — автобусным и троллейбусным, сообщает сайт горисполкома.

С 24 июня открывается автобусный маршрут № 5. Он будет ходить так: Билево-3 — улица Генерала Ивановского — улица Короткевича — Московский проспект — улица Ленина — Улановичи-2.

С этого же дня изменится схема движения автобусного маршрута № 47 «Билево-3 — Смоленский рынок». Он теперь будет заезжать на улицу Генерала Ивановского.

Напомним, что 23 июня откроют новый троллейбусный маршрут № 11. Схема движения такая: микрорайон Медцентр — улица Петруся Бровки — улица Воинов-интернационалистов — проспект Черняховского — улица Ленина — улица Замковая — улица Кирова — железнодорожный вокзал.

 
Теги: Витебск
 
 
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Схема движения общественного транспорта в Витебске пополнится двумя новыми маршрутами - автобусным и троллейбусным.

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