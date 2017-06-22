|
Гродно с высоты птичьего полета
23.06.2017 11:14 — Новости Общества | Tut.by
Руководители Октябрьского и Ленинского районов Гродно вместе с замом председателя Гродненского горисполкома совершили полет над городом на самолете МЧС Ан-2 и оценили с высоты санитарное состояние городских территорий и пригородных земель. Вместе с руководством города положение дел
Как выглядит Гродно с высоты птичьего полета можно увидеть на фотографиях.
Под крылом самолета — новые микрорайоны города, участки индивидуальной застройки, леса, поля на окраинах Гродно и Неман.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Руководители Октябрьского и Ленинского районов Гродно вместе с замом председателя Гродненского горисполкома совершили полет над городом на самолете МЧС Ан-2 и...
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии