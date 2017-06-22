Руководители Октябрьского и Ленинского районов Гродно вместе с замом председателя Гродненского горисполкома совершили полет над городом на самолете МЧС Ан-2 и оценили с высоты санитарное состояние городских территорий и пригородных земель. Вместе с руководством города положение дел изучали и журналисты «Гродненской правды».





Как выглядит Гродно с высоты птичьего полета можно увидеть на фотографиях.

























Под крылом самолета — новые микрорайоны города, участки индивидуальной застройки, леса, поля на окраинах Гродно и Неман.