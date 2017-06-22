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Гродно с высоты птичьего полета

23.06.2017 11:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Руководители Октябрьского и Ленинского районов Гродно вместе с замом председателя Гродненского горисполкома совершили полет над городом на самолете МЧС Ан-2 и оценили с высоты санитарное состояние городских территорий и пригородных земель. Вместе с руководством города положение дел изучали и журналисты «Гродненской правды».


Как выглядит Гродно с высоты птичьего полета можно увидеть на фотографиях.












Под крылом самолета — новые микрорайоны города, участки индивидуальной застройки, леса, поля на окраинах Гродно и Неман.

 
Теги: Гродно
 
 
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Руководители Октябрьского и Ленинского районов Гродно вместе с замом председателя Гродненского горисполкома совершили полет над городом на самолете МЧС Ан-2 и...

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