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Работник клининговой компании обокрал сотрудников минского ресторана, где мыл окна
23.06.2017 11:23 — Новости Общества | Tut.by
Столичные правоохранители задержали сотрудника клининговой компании, который обокрал шеф-повара и официантку в ресторане, где мыл окна. Об этом
Сообщается, что 28-летний сотрудник одной из минских клининговых компаний мыл окна в столичном ресторане. За это время он узнал как попасть в подсобное помещение, где находятся шкафчики с личными вещами работников заведения.
Он проник туда и украл из шкафчиков часы шеф-повара и деньги официантки. Наличные он потратил на свои нужды, а часы выкинул в речку. Вскоре после заявления в милицию его задержали.
Подозреваемый оказался неоднократно судимым за мошенничества и кражи. В отношении него возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 205 УК РБ («Кража»). Санкция этой части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
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Парень был неоднократно судим за мошенничество и кражи.
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