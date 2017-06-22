Работник клининговой компании обокрал сотрудников минского ресторана, где мыл окна

Столичные правоохранители задержали сотрудника клининговой компании, который обокрал шеф-повара и официантку в ресторане, где мыл окна. Об этом пишет ГУВД Мингорисполкома.

Сообщается, что 28-летний сотрудник одной из минских клининговых компаний мыл окна в столичном ресторане. За это время он узнал как попасть в подсобное помещение, где находятся шкафчики с личными вещами работников заведения.



Фото с сайта guvd.gov.by

Он проник туда и украл из шкафчиков часы шеф-повара и деньги официантки. Наличные он потратил на свои нужды, а часы выкинул в речку. Вскоре после заявления в милицию его задержали.

Подозреваемый оказался неоднократно судимым за мошенничества и кражи. В отношении него возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 205 УК РБ («Кража»). Санкция этой части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.