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После зимы в Минске обнаружили 2,6 тысяч засохших деревьев. Их все спилят уже в июле

23.06.2017 12:14 — Новости Общества | Tut.by  
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После зимы в Минске выявили 2632 высохших дерева, которые должны удалить до 7 июля. Об этом рассказал гендиректор «Минскзеленстроя» Игорь Кушнеревич, пишет агентство «Минск-Новости».


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

По состоянию на 21 июня 1194 дерева из 2 632, или 48%, уже удалены. Кушнеревич также обратил внимание, что наилучшим образом такая работа налажена в Ленинском и Центральном районах, где она выполнена уже в среднем на 75%. Вдоль МКАД удалены 319 насаждений из 721 выявленного. Среди отстающих — Партизанский (лишь 55 из 383 соответственно) и Московский (пока 33 из 324).

«Полностью завершить удаление высохших деревьев на центральных и каркасных улицах города необходимо до 3 июля, на всех остальных объектах — до 7 июля», — сказал Кушнеревич.

Говоря о причинах гибели зеленых насаждений в городе, он подчеркнул, что одной из основных остается соль, поступающая в почву, к корням, на стволы и кроны деревьев из противогололедных реагентов.

 
Теги: Минск
 
 
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