В Житковичском районе Гомельской области у куликов и краснокнижных крачек есть свой «международный аэропорт». Это местный заказник — «Туровский луг». Каждую весну, перелетая из Африки на север, здесь останавливаются десятки тысяч птиц. Вот только нормально есть и отдыхать им мешает высокая трава. Чтобы очистить луг от растительности, орнитологи придумали пригонять туда коров.



Фото: Виктор Натыканец

В организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» рассказывают: останавливаться кулики могут только в пойменных заливах, где короткая трава и разливается река. В Европе таких территорий почти не осталось, поэтому, чтобы уберечь «Туровский луг», специалисты взяли его в аренду. Позже был разработан план управления — документ, где прописано, как эту землю сохранить. Один из пунктов — помощь коров.

— Одна из главных бед «Туровского луга» — он быстро зарастает травой и ивой, — поясняет Виктория Терешонок, пресс-секретарь «Аховы птушак Бацькаўшчыны». — Раньше такой проблемы не было, потому что в городе и близлежащих деревнях люди держали домашний скот, который здесь и пасли. Но теперь коров у местных почти не осталось.



Коровы-лимузины, которые спасают птиц. Фото: Павел Пинчук

Пять лет назад придумали пригонять сюда коров с хозяйства «Туровщина». И теперь, как только кулики отгнездятся, готовить им площадку для следующего прилета приходят буренки.

— На этот раз 15 июня на борьбу с травой вышло 150 коров, — продолжает Виктория Терешонок. — Причем, если раньше хозяйство приводило сюда обычных черно-пятнистых, то вот уже три года здесь пасутся животные нового вида — лимузин. Это мясная порода. Они очень крупные, поэтому больше едят, причем не только траву, но и молодую поросль ивы. К тому же, у них большие копыта, которыми они топчут траву, замедляя ее рост.

По словам собеседницы, с помощью животных территория остается более чистой, а значит, и более комфортной для прилетающих птиц.