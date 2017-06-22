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Лукашенко проведет совещание по вопросам ЖКХ

23.06.2017 12:46 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 июн — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал совещание по совершенствованию системы жилищно-коммунального хозяйства.

Разговоры о необходимости реформирования системы ЖКХ периодически возникают в Беларуси: после скандала с "тарифами от балды" в начале 2016-го постепенно тарифы на ЖКУ продолжают подниматься — вскоре белорусы должны будут полностью оплачивать затраты на "коммуналку". Для этого, уверен президент, систему необходимо совершенствовать.

"Мы должны в ближайшее время провести такое совещание и сказать всей стране, как будем работать в этой сфере и в каком направлении будет развиваться жилищно-коммунальное хозяйство. Естественно, должна быть серьезная оптимизация, работа с себестоимостью, чтобы выйти на низкие тарифы, чтобы население не обижалось", — сказал Лукашенко на совещании с руководством Администрации президента в пятницу.

Совершенствовать необходимо не только всю систему жилищно-коммунального хозяйства в Беларуси, но и стиль работы в сфере, уверен президент.

"Еще раз напоминаю, что нынешний мэр Минска назначался в том числе потому, что он был министром жилищно-коммунального хозяйства. Ему была поставлена задача привести Минск в идеальное состояние, чтобы на минском опыте могли научить организации в стране", — отметил Лукашенко.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент отметил, что в ЖКХ должна быть серьезная оптимизация и работа с себестоимостью коммунальных услуг - для выхода на более низкие тарифы.

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