Лукашенко проведет совещание по вопросам ЖКХ

МИНСК, 23 июн — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал совещание по совершенствованию системы жилищно-коммунального хозяйства.

Разговоры о необходимости реформирования системы ЖКХ периодически возникают в Беларуси: после скандала с "тарифами от балды" в начале 2016-го постепенно тарифы на ЖКУ продолжают подниматься — вскоре белорусы должны будут полностью оплачивать затраты на "коммуналку". Для этого, уверен президент, систему необходимо совершенствовать.

"Мы должны в ближайшее время провести такое совещание и сказать всей стране, как будем работать в этой сфере и в каком направлении будет развиваться жилищно-коммунальное хозяйство. Естественно, должна быть серьезная оптимизация, работа с себестоимостью, чтобы выйти на низкие тарифы, чтобы население не обижалось", — сказал Лукашенко на совещании с руководством Администрации президента в пятницу.

Совершенствовать необходимо не только всю систему жилищно-коммунального хозяйства в Беларуси, но и стиль работы в сфере, уверен президент.

"Еще раз напоминаю, что нынешний мэр Минска назначался в том числе потому, что он был министром жилищно-коммунального хозяйства. Ему была поставлена задача привести Минск в идеальное состояние, чтобы на минском опыте могли научить организации в стране", — отметил Лукашенко.