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«Вместе – мы сможем многое!»

23.06.2017 — Новости Общества | Заря над Бугом  
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У районной организации ОО «БРСМ» появился новый лидер. Возглавила молодежное объединение Лилия Пуляшко, в недавнем прошлом  педагог-организатор средней школы д. Вистычи. Не так давно мы встретились с первым секретарем и узнали, чем живет сегодня молодежь Прибужья.

– Лилия, чем ознаменован этот год для районной организации ОО «БРСМ»?

– Так сложилось, что год моего прихода в районную организацию совпал с юбилеем ОО «БРСМ». В сентябре 2017 года молодежной организации исполняется 15 лет. Несмотря на юный возраст, у организации есть большие  достижения и потенциал для развития и процветания. В честь юбилея ОО «БРСМ» планируется проведение ряда мероприятий, популяризирующих работу молодежного объединения, направленных на привлечение активной, творческой молодежи района. Будем продолжать традиции прошлых лет, работая в направлении развития волонтерского движения, профилактической деятельности.  2017 год объявлен Годом науки. В связи с этим мы планируем активно реализовывать и внедрять молодежные проекты и инициативы.

– Отметьте лучшие первички и молодежных активистов района.

– Молодежь в нашем районе очень активная и талантливая. Есть определенный круг ребят, которые всегда готовы к сотрудничеству и поддержат любую творческую инициативу, а также сами выступают застрельщиками идей. Из числа первичных организаций района наиболее активными являются п/о ОАО «Племзавод Мухавец», ОАО «СГЦ «Западный», АО «СКО «Брестагроздравница». Из учащейся молодежи активную позицию проявляют п/о ГУО «СШ д. Вистычи», ГУО «СШ д. Мотыкалы», ГУО «СШ г.п. Домачево», ГУО «СШ д. Тельмы».

– Какие ставите перед собой цели?

–  Прежде всего важно показывать имидж нашей молодежной организации, популяризировать деятельность ОО «БРСМ»  в молодежной среде.  Безусловно,  будем повышать численный состав нашей районной организации через вовлечение молодежи в социально значимую, культурно-массовую, оздоровительную деятельность.  Важно, чтобы желания молодежи были услышаны, а идеи  воплощены в реальность. Если нас много, к нам будут прислушиваться, вместе мы представляем силу.  В то же время стремимся к тому, чтобы ребята приходили  в Союз молодежи  осознанно, с определенными идеями и с целью получить новый  социальный опыт, сделать что-то полезное для страны.

– Вы недавно стали первым секретарем. Под каким девизом будете вести районную организацию к новым достижениям?

– На данный момент я являюсь исполняющим обязанности первого секретаря РК ОО «БРСМ». БРСМ сегодня — ведущее молодежное объединение в республике. Помочь молодым людям проявить себя во всех возможных направлениях, не остаться в стороне от важных для района дел, показать, что молодежь – это сила, – такие  я ставлю перед собой задачи в работе РК ОО «БРСМ».  Ведь только вместе – мы сила, вместе – мы сможем многое!

Алеся ПАШКЕВИЧ,

Светлана САВЧУК

 
 
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У районной организации ОО «БРСМ» появился новый лидер. Возглавила молодежное объединение Лилия Пуляшко, в недавнем прошлом  педагог-организатор средней школы д....

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