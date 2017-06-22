«Вместе – мы сможем многое!»

У районной организации ОО «БРСМ» появился новый лидер. Возглавила молодежное объединение Лилия Пуляшко, в недавнем прошлом педагог-организатор средней школы д. Вистычи. Не так давно мы встретились с первым секретарем и узнали, чем живет сегодня молодежь Прибужья.

– Лилия, чем ознаменован этот год для районной организации ОО «БРСМ»?

– Так сложилось, что год моего прихода в районную организацию совпал с юбилеем ОО «БРСМ». В сентябре 2017 года молодежной организации исполняется 15 лет. Несмотря на юный возраст, у организации есть большие достижения и потенциал для развития и процветания. В честь юбилея ОО «БРСМ» планируется проведение ряда мероприятий, популяризирующих работу молодежного объединения, направленных на привлечение активной, творческой молодежи района. Будем продолжать традиции прошлых лет, работая в направлении развития волонтерского движения, профилактической деятельности. 2017 год объявлен Годом науки. В связи с этим мы планируем активно реализовывать и внедрять молодежные проекты и инициативы.

– Отметьте лучшие первички и молодежных активистов района.

– Молодежь в нашем районе очень активная и талантливая. Есть определенный круг ребят, которые всегда готовы к сотрудничеству и поддержат любую творческую инициативу, а также сами выступают застрельщиками идей. Из числа первичных организаций района наиболее активными являются п/о ОАО «Племзавод Мухавец», ОАО «СГЦ «Западный», АО «СКО «Брестагроздравница». Из учащейся молодежи активную позицию проявляют п/о ГУО «СШ д. Вистычи», ГУО «СШ д. Мотыкалы», ГУО «СШ г.п. Домачево», ГУО «СШ д. Тельмы».

– Какие ставите перед собой цели?

– Прежде всего важно показывать имидж нашей молодежной организации, популяризировать деятельность ОО «БРСМ» в молодежной среде. Безусловно, будем повышать численный состав нашей районной организации через вовлечение молодежи в социально значимую, культурно-массовую, оздоровительную деятельность. Важно, чтобы желания молодежи были услышаны, а идеи воплощены в реальность. Если нас много, к нам будут прислушиваться, вместе мы представляем силу. В то же время стремимся к тому, чтобы ребята приходили в Союз молодежи осознанно, с определенными идеями и с целью получить новый социальный опыт, сделать что-то полезное для страны.

– Вы недавно стали первым секретарем. Под каким девизом будете вести районную организацию к новым достижениям?

– На данный момент я являюсь исполняющим обязанности первого секретаря РК ОО «БРСМ». БРСМ сегодня — ведущее молодежное объединение в республике. Помочь молодым людям проявить себя во всех возможных направлениях, не остаться в стороне от важных для района дел, показать, что молодежь – это сила, – такие я ставлю перед собой задачи в работе РК ОО «БРСМ». Ведь только вместе – мы сила, вместе – мы сможем многое!

Алеся ПАШКЕВИЧ,

Светлана САВЧУК