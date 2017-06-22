Как уберечь имущество на даче?

За прошедший период текущего года на территории Прибужья совершено 25 краж имущества из дачных домов. Привлекает воров слабая техническая укрепленность дач, отсутствие сторожевой охраны и уличного освещения в садовых товариществах.

Работа по раскрытию преступлений в указанном направлении регулярно проводится сотрудниками РОВД, но одними силами правоохранительных органов данную проблему решить нельзя. Поэтому в очередной раз обращаемся к членам садоводческих товариществ: не стоит легкомысленно полагать, что имущество на даче останется нетронутым, необходимо совместными усилиями принимать меры по его сохранности. Владельцам дач следует укрепить дверные и оконные проемы, не оставлять на «глухой сезон» дорогостоящее имущество, по возможности оборудовать дом системой сигнализации. Правоохранители, в свою очередь, помимо профилактической работы непосредственно с владельцами дач, проводят мероприятия по выставлению скрытых постов и засад на территории садоводческих товариществ. С начала года их осуществлено более 80 на территориях Мухавецкого, Знаменского, Чернавчицкого, Тельминского и Чернинского сельсоветов.

К слову, большая часть ограблений домов лежит на совести их же владельцев. Они невольно провоцируют воров на преступления. Небрежно оставленная лопата или грабли на участке – уже причина для того, чтобы преступник перебрался через забор на ваш участок. А дальше он замечает старенький замок на двери, который нетрудно открыть, и так далее. На участке все должно быть на своих местах, не доступных для чужаков. Но не вызывающе. Один мой знакомый повесил на стареньком доме массивные железные ставни. И был крайне удивлен, когда обнаружил их возле дома вместе с вывороченными откосами. Оказывается, грабители на внедорожнике зацепили тросом ставню и вырвали. Видимо, воры подумали, что раз висят такие мощные ставни, значит есть что охранять. Но в доме они ничего не нашли и в сердцах разбили старенький телевизор.

В наше время выбор технологий для охраны имущества очень велик. Много фирм, которые предлагают свои услуги. Выбор за вами. Но можно использовать и старые добрые методы, например, завести собаку. Постройте для нее небольшую будку и оставьте еду на неделю или сразу на месяц. Придется регулярно приезжать и насыпать корм по мере его потребления псом. Только заводите собак с длинной шерстью, чтобы могли находиться на улице в любое время года и не замерзать, а будку использовать лишь для укрытия от дождя. Собаку можно посадить на цепь, а можно и просто оставить на участке. Главное, проверьте, чтобы в заборе или под ним не было дыр, иначе собака может убежать или чего пуще – наброситься на ни в чем не повинных прохожих. Таким методом охраняли свои дома наши деды и прадеды. Почему бы им не воспользоваться и в современных условиях? Тем более, сегодня и заборы выше, и корм для собаки продается в любом гипермаркете. Это один из наиболее простых и дешевых способов охраны вашего дачного имущества. Рисковать своей жизнью и здоровьем не захочет ни один здравомыслящий грабитель. Еще раз подчеркнем, что при выборе такого способа охраны дачи главное — обезопасить невинных прохожих. Высота забора здесь роли особо не играет, достаточно 1,5 метра. Но если есть финансовая возможность, конечно, поставьте повыше. Кстати, забор лучше делать прозрачным, например, из сетки рабицы. Ни один вор не захочет ломать вашу дверь у всех на глазах. А вот глухой забор может создать лишь дополнительную приманку для грабителя.

Обычно воры, перед тем как грабить дом, долго за ним наблюдают, изучают все подступы, расписание ваших приездов. Постарайтесь, кроме выходных, приезжать и в рабочие дни. Покрутитесь часик, другой, зажгите свет в доме, на улице. Это создаст видимость, что вы очень часто бываете на даче. Большое значение имеет дружба с соседями по участку. Они могут вас подстраховать на выходные, когда вы не сможете приехать. Имеет смысл обменяться номерами телефонов, информировать друг друга про обстановку на вашей улице. Когда в соседнем доме бурлит жизнь – вор не станет джипом вырывать решетки в доме. И помните – замок на двери для честных людей, вора это не остановит. Для защиты от него нужен целый комплекс мер.

Виталий ДОВЖЕНЮК,

начальник ОУР РОВД