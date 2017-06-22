Лукашенко: в августе нам надо расставить все точки над i в образовании

В сфере образования в августе должны быть расставлены все точки над i. Об этом Александр Лукашенко заявил во время совещания с руководством Администрации президента, сообщает пресс-служба главы государства.



Фото: president.gov.by

«Мы должны в августе расставить все точки над i и определить сроки, в которые мы решим те проблемы, которые там остались. К примеру, учебники. Когда, где, в каком объеме мы проработаем новые учебники и издадим их? Это одна из проблем, есть и другие», — обратил внимание Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко потребовал от участников мероприятия не зачитывать отчетов, а поднимать вопросы, которые действительно требуют решения на самом высоком уровне.

Ранее о том, что все учебные программы к 1 сентября будут обновлены, президенту докладывал министр образования Игорь Карпенко. Он также предупредил главу государства, что обновить все учебники к этой дате не получится.

Еще одно нововведение — более 80% школ будут начинать занятия с 9 утра .