Ученые БГУ разработали уникальную линейку пищевых добавок для производства функциональных продуктов питания. Это новое направление пищевых технологий, пишет газета «Рэспубліка» .



Фотография используется в качестве иллюстрации. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Функциональные продукты питания — еда нового поколения, которая является альтернативой витаминным комплексам. Она содержит минеральные вещества, аминокислоты и пищевые волокна для профилактики ряда заболеваний: сердечно-сосудистых, онкологических, сахарного диабета и других.

По словам начальника центра пищевых технологий УП «Унитехпром БГУ» Татьяны Мадзиевской, такие продукты не являются лекарственным средством, но препятствуют возникновению некоторых болезней, способствуют росту и развитию детей, тормозят старение организма.

Сегодня в стране выпускают более 50 добавок для придания готовым изделиям функциональных свойств.

Специалист отмечает, что питание белорусов в основном углеводно-жировое. Есть дефицит по ряду биогенных веществ, а наши продукты нуждаются в существенной коррекции. Поэтому на предприятии разработали фитосоли. Они позволяют снизить потребление поваренной соли на 30%.

Полезные комплексы в Беларуси добавляют и в хлеб. Например, на Минском хлебозаводе № 4 выпускают хлеб «Силичи», в состав которого входит витаминно-минеральный премикс «Арбарвит». Он обогащает изделие витаминами группы В, дефицит которых чреват нарушениями ритма сердечно-сосудистой системы.

А на предприятии «Витебскхлебпром» в выпечку кладут селенсодержащую добавку «Аврора». В ее состав входят растения, улучшающие работу печени и защищающие ее клетки от токсинов. Речь идет о семенах расторопши, имбире, мяте, яблочном порошке и морской капусте.

Также есть добавка и для диабетиков — «Веда». Ее основной компонент — овес. Его волокна обладают высокой пищевой ценностью и регулируют эластичность мембраны клетки, ее восприимчивость к инсулину.

Ученые разработали линейку добавок и для школьников — «Юность» и «Раница». Они обогащают продукты кальцием и магнием, столь важными для опорно-двигательного аппарата в период роста. А еще витамином D, нехватка которого характерна для жителей северных стран, где мало солнечных дней, и нас в том числе.

В среднем в готовом изделии содержится 10−15% обогащаемого компонента. Эту информацию указывают на упаковке товара.