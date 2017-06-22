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Решение о раскрепощении деловой инициативы примут на уровне президента

23.06.2017 13:47 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 июн — Sputnik. Решение о раскрепощении деловой инициативы будет принято на уровне главы государства, заявил в пятницу на совещании с руководством Администрации президента президент Беларуси Александр Лукашенко.

Решение о раскрепощении деловой инициативы примут на уровне президента
© Фото: пресс-служба президента
Президент проведет совещание по вопросам ЖКХ

Лукашенко провел в пятницу совещание с руководством своей Администрации — в рамках встречи глава государства призвал решить ряд спорных вопросов, включая совершенствование системы образования в республике, а также работу в ЖКХ и иных отраслях. Затронул президент и тему раскрепощения деловой инициативы.

"Мы должны обсудить эту задачу с принятием решений на уровне Президента. Эта проблема изучается, я понимаю Мицкевич (замглавы АП — Sputnik), как и прежде, занимается ею, контролирует ее. Насколько я проинформирован, правительство рассмотрело эти вопросы. Мы должны на уровне Президента провести совещание и принять соответствующее решение", — сказал Лукашенко.

Президент отметил, что вопросов, требующих принятия решений на уровне главы государства, немало. "Нам надо запланировать их к рассмотрению, несмотря на мой плотный график. Затягивать решения этих вопросов нельзя", — отметил он.

Также Лукашенко заявил в пятницу о том, что вся властная вертикаль должна раз в квартал собираться на совещаниях у главы государства и решать наиболее острые и спорные вопросы. Президент отметил, что в Беларуси есть три основных "штаба": политический (Администрация президента), экономический (правительство) и силовой (Совет безопасности).

Вопрос о раскрепощении деловой инициативы был поднят весной этого года: ряд ведомств уже сократили свои требования к предпринимателям — в том числе медики, спасатели и другие. Предполагается, что президент после обсуждения проекта подпишет соответствующий декрет, который поможет стимулировать активность бизнеса в республике.

 
Теги: Минск
 
 
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Обсудить задачу по раскрепощению деловой инициативы необходимо на самом высоком уровне, уверен Лукашенко.

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