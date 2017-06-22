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Результаты ЦТ по русскому и белорусскому опубликуют в субботу
23.06.2017 14:13 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 июн — Sputnik. Результаты централизованного тестирования по русскому и белорусскому языкам будут опубликованы уже в субботу, сообщили в Республиканском институте контроля знаний (РИКЗ).
Абитуриенты ждали баллов ЦТ по белорусскому языку уже 22 июня — спустя десять дней после испытания, однако РИКЗ еще обрабатывает данные.
Как стало известно в пятницу, результаты ЦТ по белорусскому и русскому языкам опубликуют уже в субботу 24 июня. Первыми свои баллы получат абитуриенты, подписавшиеся на смс-рассылку, затем они станут доступны на сайте РИКЗ.
В 2016-м результаты ЦТ по белорусскому и русскому языкам также опубликовали в один день.
Ориентировочно в понедельник уже будут известны и результаты централизованного тестирования по обществоведению.
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В прошлом году баллы за централизованное тестирование по государственным языкам также публиковали в один день.
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