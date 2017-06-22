Результаты ЦТ по русскому и белорусскому опубликуют в субботу

МИНСК, 23 июн — Sputnik. Результаты централизованного тестирования по русскому и белорусскому языкам будут опубликованы уже в субботу, сообщили в Республиканском институте контроля знаний (РИКЗ).

Абитуриенты ждали баллов ЦТ по белорусскому языку уже 22 июня — спустя десять дней после испытания, однако РИКЗ еще обрабатывает данные.

Как стало известно в пятницу, результаты ЦТ по белорусскому и русскому языкам опубликуют уже в субботу 24 июня. Первыми свои баллы получат абитуриенты, подписавшиеся на смс-рассылку, затем они станут доступны на сайте РИКЗ.

В 2016-м результаты ЦТ по белорусскому и русскому языкам также опубликовали в один день.

Ориентировочно в понедельник уже будут известны и результаты централизованного тестирования по обществоведению.

Как узнать результаты ЦТ-2017 — в обзоре Sputnik >>