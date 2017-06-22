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В Гродненской области у брестчанина изъяли больше тонны контрафактного антисептика
23.06.2017 14:20 — Новости Общества | Tut.by
21 июня в Мстиславском районе был остановлен микроавтобус под управлением брестчанина. В багажном отсеке проверяющие нашли канистры с контрафактной спиртосодержащей жидкостью. Подробности
За самодельной дополнительной перегородкой в багажном отсеке находились два десятка канистр. В них перевозили 1060 литров медицинского антисептического раствора российского производства.
По данным милиции, сам груз принадлежит другому жителю Бреста и является контрафактным.
Машина доставлена в Мстиславский РОВД, груз изъят. В отношении водителя составлен административный протокол по ст. 12.27 КоАП (Незаконное хранение этилового спирта).
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По данным милиции, сам груз принадлежит другому жителю Бреста и является контрафактным.
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