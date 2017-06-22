В Гродненской области у брестчанина изъяли больше тонны контрафактного антисептика

21 июня в Мстиславском районе был остановлен микроавтобус под управлением брестчанина. В багажном отсеке проверяющие нашли канистры с контрафактной спиртосодержащей жидкостью. Подробности сообщает УВД Могилевского облисполкома.





За самодельной дополнительной перегородкой в багажном отсеке находились два десятка канистр. В них перевозили 1060 литров медицинского антисептического раствора российского производства.

По данным милиции, сам груз принадлежит другому жителю Бреста и является контрафактным.





Машина доставлена в Мстиславский РОВД, груз изъят. В отношении водителя составлен административный протокол по ст. 12.27 КоАП (Незаконное хранение этилового спирта).