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Утро 22 июня 1941 года воссоздали в Брестской крепости

23.06.2017 — Новости Общества | Заря над Бугом  
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События июньских дней 1941 года на территории Кобринского укрепления Брестской крепости воссоздали участники военно-исторической реконструкции «22 июня. Брестская крепость». Примерно за час представители военно-исторических объединений показали основные эпизоды вероломного нападения фашистов на Брестскую крепость и ее героической обороны. Организаторами международного военно-исторического фестиваля являются Брестские областной и городской исполкомы, Министерство обороны, 38-я отдельная десантно-штурмовая бригада, БРСМ, общественное объединение «Военно-исторический клуб «Гарнизон».

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События июньских дней 1941 года на территории Кобринского укрепления Брестской крепости воссоздали участники военно-исторической реконструкции «22 июня. Брестская...

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