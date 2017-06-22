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Утро 22 июня 1941 года воссоздали в Брестской крепости
23.06.2017 — Новости Общества | Заря над Бугом
События июньских дней 1941 года на территории Кобринского укрепления Брестской крепости воссоздали участники военно-исторической реконструкции «22 июня. Брестская крепость». Примерно за час представители военно-исторических объединений показали основные эпизоды вероломного нападения фашистов на Брестскую крепость и ее героической обороны. Организаторами международного военно-исторического фестиваля являются Брестские областной и городской исполкомы, Министерство обороны, 38-я отдельная десантно-штурмовая бригада, БРСМ, общественное объединение «Военно-исторический клуб «Гарнизон».[Показать слайдшоу]
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События июньских дней 1941 года на территории Кобринского укрепления Брестской крепости воссоздали участники военно-исторической реконструкции «22 июня. Брестская...
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