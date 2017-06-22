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И под руку с Печкиным, и под песни «Черничанки»…

23.06.2017 — Новости Общества | Заря над Бугом  
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Уже стало доброй традицией для привлечения читателей, повышения интереса к печатным СМИ организовывать в Прибужье  дни подписчика. А в прошлую пятницу редакция газеты «Заря над Бугом», идеологический отдел райисполкома и Брестский филиал  РУП «Белпочта» провели не просто акцию «День подписчика» в агрогородке Черни, а  попытались устроить яркий  и веселый праздник с выездной торговлей, музыкой, песнями и разноцветными шарами. Группой поддержки были артисты районного Дома культуры.

В этот день можно было не просто подписаться на «Зарю над Бугом» и другие печатные издания, а еще побеседовать с сотрудниками еженедельника, задать вопросы, высказать свои замечания и пожелания. Все отзывы читателей для нас очень важны: они вдохновляют на интересные темы и статьи, помогают не сбиться с верного курса и не оставить без внимания актуальные проблемы, волнующие сельчан. Жителей агрогородка также ожидал концерт народного ансамбля песни «Черничанка». Звонкие переливы баяна да зажигательные народные и современные песни в исполнении очаровательных участниц коллектива  могут  привести в восторг  любую публику. Да, скучать подписчикам, у которых под задорную музыку ноги сами просились в пляс, было некогда.

Прямо из Простоквашино на праздник пожаловал  почтальон Печкин. Его невозможно было не узнать: в шапке-ушанке, длинном плаще и с большущей черной сумкой через плечо. Он не только приглашал тружеников села оформить подписку, без внимания и подарков почтальона Печкина не остались и юные жители агрогородка. Подписчики с удовольствием фотографировались с персонажем полюбившегося мультфильма. Кстати, тех, кто оформил подписку в этот день, ожидали приятные  подарки от «Белпочты». 

Мы благодарим всех, кто на протяжении многих лет отдает предпочтение «районке», и напоминаем о том, что еженедельник «Заря над Бугом» желает каждого видеть своим надежным другом! Подпишитесь, мы не разочаруем вас.

Виктория ВАСИЛЮК

Фото Сергея ХМЕЛЯ

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Уже стало доброй традицией для привлечения читателей, повышения интереса к печатным СМИ организовывать в Прибужье  дни подписчика. А в прошлую пятницу редакция...

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