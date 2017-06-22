Родители несколько месяцев ждут иностранную вакцину, чтобы привить ребенка

Несколько месяцев жительница Минска Татьяна не может сделать дочери профилактическую прививку против коклюша, дифтерии и столбняка бельгийской вакциной «Инфанрикс». Препарата просто нет в наличии. Бесплатно прививать дочь альтернативной российской вакциной АКДС она не хочет. Хотя этот препарат есть.



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По национальному календарю профилактических прививок вакцинация детей от коклюша, дифтерии и столбняка должна быть в возрасте трех, четырех, пяти месяцев и одного года и шести месяцев. До этого три раза дочь Татьяны прививали платно иностранной вакциной. Когда подошел срок прививаться в четвертый раз, иностранной вакцины «Инфанрикс» в учреждениях здравоохранения не оказалось. Сейчас дочке Татьяны 1 год и 9 месяцев. То есть прививку нужно было сделать примерно три месяца назад.

— Эту прививку можно сделать двумя вакцинами. Одна из них бесплатная — АКДС. Она есть в наличии. И есть второй вариант — привиться платной вакциной «Инфанрикс», — рассказывает Татьяна.

Прививать дочь бесплатной вакциной АКДС, которая есть в наличии, собеседница не хочет.

По ее словам, она с весны звонила в центр вакцинопрофилактики в Минске, но из-за отсутствия «Инфанрикса» там просили перезвонить: сначала в мае, потом в июне, а затем в начале июля.

— Мы находимся в подвешенном состоянии. Вакцины нет, ревакцинация передвигается на неопределенное время, что не может не беспокоить, так как календарь прививок и интервалы между ними установлены не зря, — уверена Татьяна.

В Минском центре вакцинопрофилактики, который находится на базе городской детской клинической инфекционной больницы, рассказали, что поставку «Инфанрикса» уже сделали. Правда, препарат нужно растаможить и провести контроль качества. Последняя процедура занимает около двух недель. Когда все это сделают, вакцина появится в учреждениях здравоохранения.

— Пока препарат нигде нет, — объясняют в центре. — Сегодня все поставки идут через «Белфармацию». Заявку на препарат мы подали еще в ноябре прошлого года, поставок не было. Сегодня поставка осуществлена. Препарат на таможне. Недели две нужно, чтобы провести контроль качества и, как говорят в «Белфармации», в июле эта вакцина будет доступна для закупки всеми организациями здравоохранения Минска на платной основе.

В центре отмечают, что несмотря на ситуацию с «Инфанриксом» возможность сделать профилактическую прививку есть. Российская вакцина АКДС есть в каждой поликлинике, и ею прививают бесплатно.