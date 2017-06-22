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Канадский снайпер застрелил террориста в Ираке с рекордных 3,5 км

23.06.2017 14:56 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 июн – Sputnik. Военнослужащий элитного подразделения канадского спецназа убил в Ираке боевика с рекордного расстояния – три с половиной километра, сообщило канадское издание The Globe and Mail.

Канадский снайпер застрелил террориста в Ираке с рекордных 3,5 км
Министерство обороны РФ
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Сообщается, что снайпер застрелил в Ираке боевика террористической организации "Исламское государство".

Военнослужащий установил новый мировой рекорд подтвержденной дальности прицельного выстрела из снайперской винтовки – боевик был ликвидирован с расстояния в 3540 метров. Имя меткого стрелка командование Объединенной целевой группы не разглашает – в целях его безопасности, как не приводит и регион, где был поставлен рекорд.

Согласно опубликованной информации, выстрел был произведен из винтовки McMillan TAC-50. Снайперу на прицеливание хватило всего десять секунд. Рекорд был зафиксирован на видео и подтвержден наблюдателями.

Предыдущий рекорд по дальности ликвидации противника из снайперской винтовки принадлежал британцу Крейгу Харрисону – он в 2009 году застрелил двух боевиков "Талибана" с расстояния в два с половиной километра.

 
Теги: Минск
 
 
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Имя снайпера не разглашает командование – в целях безопасности военнослужащего.

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