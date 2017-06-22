Брестская облбольница получила урологическое оборудование по гранту правительства Японии

В Брестской областной больнице (БОБ) сегодня состоялась церемония передачи урологического оборудования, приобретенного по программе правительства Японии «Корни травы — грантовая помощь для проектов по обеспечению безопасности человека», передает корреспондент.

Международная программа предназначена для учреждений здравоохранения, которые оказывают помощь жителям регионов, пострадавших от последствий аварии на ЧАЭС. По итогам конкурсного отбора Брестская областная больница получила грант на сумму почти $ 36 тыс. На эти средства был закуплен уретерореноскоп с набором инструментов. Новое оборудование установлено в урологическом отделении.

«В последние годы количество заболеваний почек увеличивается. Приобретенное оборудование поможет нам на ранней стадии диагностировать онкологические и другие заболевания, в основном полосной системы почек и мочеточников, а также увидеть нерентгеноконтрастные камни. Также мы можем малоинвазивно дробить камни контактным или бесконтактным способом с помощью лазера, удалять небольшие образования, находящиеся в полосной системе почки», — рассказал о возможностях аппарата главный врач БОБ Александр Карпицкий.

Новый фиброскоп для проведения эндоскопических исследований мочеполовой системы повысит качество медицинского обслуживания не только жителей Бреста, но и всей области. «С момента аварии на Чернобыльской АЭС прошел 31 год. Однако тема преодоления последствий катастрофы по-прежнему остается актуальной, так как Брестская область является одним из наиболее пострадавших регионов. Поскольку сейчас Япония также находится в процессе восстановления после аварии на АЭС „Фукусима-1“, мы ни в коем случае не можем говорить, что проблемы, с которыми сталкиваются белорусы — это только их личное дело», — подчеркнул временный поверенный в делах Японии в Беларуси Хироки Токунага. Он высказал слова признательности Беларуси за оказанную Японии помощь после аварии на Фукусиме. «Вы с готовностью поделились накопленным опытом в ликвидации последствий катастрофы. Выражаю огромную благодарность за оказанную нам поддержку», — сказал дипломат.

Программу «Корни травы» правительство Японии осуществляет в Беларуси с 2004 года. За это время было реализовано 38 проектов на общую сумму более $ 3 млн, закуплено 207 единиц оборудования для учреждений здравоохранения разных областей.