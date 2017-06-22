Офтальмологи проверили зрение у школьников Гомельщины. Более чем у трети - патологии

За два месяца бригадами офтальмологов были обследованы 4889 школьников в пяти районах Гомельской области. Различные патологии зрения были выявлены у 35,99% обследованных детей.





Наиболее часто среди обнаруженных патологий встречались такие диагнозы, как спазм аккомодации и нарушения рефракции (миопия, гиперметропия, астигматизм). 32,15% детей, у которых была выявлена сниженная острота зрения, нуждались в очковой коррекции. У одной из школьниц была обнаружена периферическая дистрофия сетчатки обоих глаз с разрывом сетчатки на правом глазу. Девочка была срочно направлена в Гомель, где с помощью лазерного оборудования разрывы были ликвидированы.

Социальный проект по диагностике и оказанию офтальмологической помощи детям из сельской местности «Я вижу» реализуется Белорусским детским фондом и компанией velcom при поддержке Министерства здравоохранения и Гомельского облисполкома. На протяжении двух месяцев две мобильные бригады врачей-офтальмологов посещали сельские школы Буда-Кошелевского, Ельского, Житковичского, Кормянского и Наровлянского районов Гомельской области. В результате 90,2% учащихся в них детей прошли диагностику органов зрения.

Помимо выявления существующих проблем со зрением у школьников, проект подразумевает оказание дальнейшей помощи — в частности, выдачу рецептов на медикаменты и очки, а в сложных случаях — направлений на консультации и углубленную диагностику в областные и республиканские центры. Также вся информация о состоянии здоровья детей передается в районные поликлиники и классным руководителям, которые при необходимости проводят работу с родителями на местах. Дети с серьезными патологиями остаются под наблюдением врачей, — уточнили организаторы.