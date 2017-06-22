В Гомеле военнослужащий спас тонущего ребенка

7-летний мальчик едва не утонул в Соже. Течением ребенка унесло на расстояние 15 метров от берега. Но рядом оказался военнослужащий внутренних войск, сообщает пресс-служба МВД.

Вечером ребенок вместе с мамой гулял по набережной Сожа на территории гомельского дворцово-паркового комплекса. В какой-то момент из рук выпал мяч и покатился к воде, мальчик побежал следом и упал в воду.

На крик о помощи подбежали парни, среди них был военнослужащий патрульной роты в/ч 5448 в Минске Николай Нешитой.

— Ребенка унесло от берега метров на 15. Он почти скрылся под водой. Чтобы спасти Диму, пришлось дважды нырять, — рассказал молодой человек.

Известно, что парень имеет 1-й разряд по плаванию и когда-то занимался многоборьем в Гомеле — там не раз отрабатывали технику спасения тонущего.