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Фотофакт: на барахолке в Неаполе продают сигареты Minsk и NZ

23.06.2017 15:54 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 июн – Sputnik. Белорусские сигареты с акцизными марками Беларуси продаются на барахолке в итальянском городе Неаполь, сообщил Sputnik белорусский турист в настоящее время находящийся в Италии.

Фотофакт: на барахолке в Неаполе продают сигареты Minsk и NZ
© Фото: Straż Graniczna
Двое полицейских в Польше попались на контрабанде сигарет из Беларуси

По информации Государственного пограничного комитета, еженедельно на границе фиксируются попыток незаконного перемещения через границу табачных изделий. Как ранее сообщали в Службе охраны государственной границы Литвы, контрабандисты не только переходят границу с коробами с табаком в лесах, но и проявляют чудеса изобретательности – прячут сигареты в полостях автомобилей, бревнах, бензобаках, грузовых железнодорожных вагонах.

Как рассказал Sputnik белорусский турист Дмитрий, сигареты с акцизными марками Беларуси были обнаружены им на одном из блошиных рынков Неаполя.

При этом цены на белорусский табак в Неаполе внушительные – торговцы за 10 пачек сигарет Minsk просят 23 евро – 49 белорусских рублей, то есть 4,9 рубля за пачку. В Беларуси пачка этих же сигарет стоит 68 копеек.

Таким образом, белорусский табак, достигнув Италии, дорожает минимум в 7 раз. 

Турист также сообщил, что на развалах в Неаполе можно встретить не только сигареты из Беларуси – торговцы предлагают табак в ассортименте производства России и Украины.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский табак, достигнув Пиренейского полуострова, дорожает минимум в 7 раз.

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