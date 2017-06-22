Браки с иностранцами: почти каждый четвертый - россиянин

МИНСК, 23 июн — Sputnik. Из всех заключенных в Беларуси браков с иностранными гражданами 23% приходится на граждан Российской Федерации, рассказал в интервью Sputnik министр юстиции Беларуси Олег Слижевский.

Граждане Беларуси и России имеют равные возможности по заключению актов гражданского состояния на территории обеих стран.

"Граждане России чаще всего обращаются в Беларуси в органы загса по вопросам регистрации заключения брака. Так, например, в 2015 — 2016 годах в Республике Беларусь было зарегистрировано более 11,6 тысячи браков с иностранцами, из них 23% составили браки с гражданами России (более 2,6 тысячи браков)", — рассказал Sputnik глава Минюста.

Точно так же и белорусы могут заключать браки или оформлять разводы и на территории России.

Подобную возможность белорусы и россияне получили после обмена нотами правительствами двух стран в 2009 году. При регистрации актов в паспорта заносятся отметки на русском языке.