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Браки с иностранцами: почти каждый четвертый - россиянин

23.06.2017 15:45 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 июн — Sputnik. Из всех заключенных в Беларуси браков с иностранными гражданами 23% приходится на граждан Российской Федерации, рассказал в интервью Sputnik министр юстиции Беларуси Олег Слижевский.

Браки с иностранцами: почти каждый четвертый - россиянин
© Pixabay
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Граждане Беларуси и России имеют равные возможности по заключению актов гражданского состояния на территории обеих стран.

"Граждане России чаще всего обращаются в Беларуси в органы загса по вопросам регистрации заключения брака. Так, например, в 2015 — 2016 годах в Республике Беларусь было зарегистрировано более 11,6 тысячи браков с иностранцами, из них 23% составили браки с гражданами России (более 2,6 тысячи браков)", — рассказал Sputnik глава Минюста.

Точно так же и белорусы могут заключать браки или оформлять разводы и на территории России.

Подобную возможность белорусы и россияне получили после обмена нотами правительствами двух стран в 2009 году. При регистрации актов в паспорта заносятся отметки на русском языке.

 
Теги: Минск
 
 
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Всего в 2015-2016 годах в Беларуси заключено более двух с половиной тысяч браков с гражданами России.

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