Житель Слуцка выловил на браславском озере рекордного сазана

Необыкновенным уловом смог похвастаться Андрей Демидов из Слуцка. На 7-м слете рыболовов-подводников он сумел вытащить из озера Струсто в Браславском районе рекордного сазана весом 17 килограммов 860 граммов, сообщает «СБ Беларусь Сегодня» .





Андрей увлекается подводной рыбалкой уже более 20 лет, а трудится электромонтером на Слуцком сахарорафинадном комбинате. В тот день в охоте на озере участвовало 120 человек, еще около 300−400 болельщиков ждали их на берегу.

Удачливый случчанин нырял вместе со всеми и на глубине примерно три метра заметил в водорослях часть туловища сазана. Точный выстрел из подводного ружья — и раненый гигант в считанные секунды размотал все 20 метров линя на катушке. В это время рыбак всплыл на поверхность и начал подтягиваться к своей добыче, а потом вместе с ней поплыл к лодке, куда улов и помогли втащить товарищи.

Позже вечером огромного сазана съели за общим столом участники активного отдыха.

Председатель Белорусской федерации подводного спорта Вячеслав Романович подсчитал, что из всех участников действительно крупные экземпляры сумели поймать около шести человек. У лидеров в улове — лещ весом 3 килограмма 800 граммов и 7-килограммовая щука. На этих выходных испытать свою удачу на озере Селява в Крупском районе смогут участники Кубка Беларуси по подводной охоте.