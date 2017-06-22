В Гомельской области ограничили купание на пяти пляжах

В Гомельской области ограничено купание в водоемах пяти зон отдыха, сообщили в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Так купание детей ограничено на пляжах «Роповский» Советского района, «Новобелицкий» одноименного района, «Каскад-1» Центрального района Гомеля, а также на городском пляже Наровли.

Купание детей и взрослых ограничено на левобережье Припяти от автомобильного моста до русла реки Мерлявицы в Мозыре.

Специалисты санитарно-эпидемиологической службы с 16 по 22 июня провели обследования 389 зон рекреации. На 44 (11,3%) из них установлены нарушения санитарных норм, правил и гигиенических нормативов касательно оборудования и содержания общественных туалетов, стоянок автотранспорта, кабинок для переодевания (раздевалок), контейнерных площадок и контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов и др. По результатам оценки зон рекреации выдано 40 рекомендаций об устранении выявленных недостатков, направлено 27 писем в местные исполнительные органы, 17 — в ведомства. Проведены лабораторные исследования 892 проб воды, 34 из них не соответствовали установленным гигиеническим нормативам (6 — по микробиологическим показателям, 28 — по санитарно-химическим).