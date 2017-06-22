Россиянину, который вез в Беларусь книгу Гитлера, грозит до 10 лет

ГРОДНО, 23 июн – Sputnik. Жителя России судят в Гродно – у мужчины при въезде в Беларусь нашли револьвер, патроны и книгу Адольфа Гитлера Mein Kampf, передает корреспондент Sputnik.

Приговор по делу зачитают 4 июля. До этого времени подсудимый будет находиться в следственном изоляторе.

Россиянин был задержан на белорусско-польской границе в конце марта текущего года, когда он ехал из Германии в Россию. Машину, на которой мужчина въезжал в Беларусь, отправили на тщательный досмотр. Сотрудники таможни нашли в автомобиле 46 патронов, картечь, кинжал и книгу Mein Kampf 1941 года издания, которая была признана экстремистской литературой.

Во время личного досмотра у подсудимого также обнаружили револьвер. Экспертиза показала, что оружие является огнестрельным, а патроны – боевыми.

Обвиняемый свою вину не отрицает. Как сообщает гродненский корреспондент Sputnik, в суде мужчина рассказал, что все вещи были куплены как сувениры в немецких магазинах, мужчина якобы не знал, что эти предметы запрещено ввозить в Беларусь.

Приговор по делу огласят 4 июля. Гражданина России обвиняют в том, что он незаконно купил, хранил и перевозил через границу ЕАЭС и Беларуси огнестрельное оружие и боеприпасы (ч. 2 ст. 295, ч. 1 ст. 333-1, ч. 2 ст. 333-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь).

Санкция одной из статей предусматривает наказание в виде лишения свободы от пяти до десяти лет. Кроме того, за контрабанду экстремистской литературы россиянин заплатит более 500 долларов штрафа. Мужчина находится в следственном изоляторе.