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Спасти в любых условиях. Бойцы МЧС семь дней определяли лучших в огне, воде и на высоте
23.06.2017 18:03 — Новости Общества | Tut.by
Более десяти команд из Гомеля, Гомельской области и Минска приняли участие в семидневном открытом чемпионате областного управления МЧС по многоборью.
На базе Гомельского филиала Университета гражданской защиты МЧС Беларуси спасатели боролись за звание лучшей команды в спецдисциплинах.
В заключительный день чемпионата, 23 июня, состоялся самый зрелищный этап состязаний — «Поисково-спасательные работы в условиях ЧС техногенного характера».
Сотрудникам МЧС в отведенное время необходимо было провести спасательные работы на высоте, в аппаратах сжатого воздуха пройти дымокамеры, преодолеть промоальп-эстафету, ликвидировать последствия химической аварии и спасти условных пострадавших в ДТП.
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В заключительный день чемпионата, 23 июня, состоялся самый зрелищный этап состязаний - "Поисково-спасательные работы в условиях ЧС техногенного характера".
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