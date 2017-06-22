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Спасти в любых условиях. Бойцы МЧС семь дней определяли лучших в огне, воде и на высоте

23.06.2017 18:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Более десяти команд из Гомеля, Гомельской области и Минска приняли участие в семидневном открытом чемпионате областного управления МЧС по многоборью.


На базе Гомельского филиала Университета гражданской защиты МЧС Беларуси спасатели боролись за звание лучшей команды в спецдисциплинах.

В заключительный день чемпионата, 23 июня, состоялся самый зрелищный этап состязаний — «Поисково-спасательные работы в условиях ЧС техногенного характера».

Сотрудникам МЧС в отведенное время необходимо было провести спасательные работы на высоте, в аппаратах сжатого воздуха пройти дымокамеры, преодолеть промоальп-эстафету, ликвидировать последствия химической аварии и спасти условных пострадавших в ДТП.










 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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В заключительный день чемпионата, 23 июня, состоялся самый зрелищный этап состязаний - "Поисково-спасательные работы в условиях ЧС техногенного характера".

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