11-й пошел! В Витебске открыли новый троллейбусный маршрут

В первый день празднования Дня города, 23 июня, в Витебске открыли новый троллейбусный маршрут — № 11. TUT.BY побывал на радостном для транспортников и пассажиров событии.





Схема движения «одиннадцатого» такая: микрорайон Медцентр — улица Петруся Бровки — улица Воинов-интернационалистов — проспект Черняховского — улица Ленина — улица Замковая — улица Кирова — железнодорожный вокзал.

— Протяженность маршрута — 16,6 км. Он соединит два густонаселенных и активно посещаемых района — железнодорожный вокзал и Медцентр. Время оборотного рейса — 1 час 7 минут. Вначале на маршруте будут 4 машины, интервал движения — 15 минут. Но мы будем отслеживать пассажиропотоки, и если будет нужно, то появятся дополнительные транспортные единицы, — сообщил журналистам директор предприятия «Витебское трамвайно-троллейбусное управление» Василий Павлючков.



Директор ВТТУ Василий Павлючков держит символический ключ от нового маршрута в транспортной сети города.

По его словам, в перспективе город планирует приобрести 20 новых троллейбусов производства «Белкоммунмаш». «Первые из них планируем получить к Дню независимости», — отметил руководитель ВТТУ.

В первый путь по новому маршруту отправились два троллейбуса. Они стояли на площадке возле дома № 27 на проспекте Черняховского и, словно именинники, привлекали общее внимание. Еще за час до торжества здесь собрались нарядно одетые люди. Немного волновались водители Елена Шаргородская и Татьяна Григель.









— Таня позавчера уже обкатала новый маршрут, а я поеду по нему впервые, поэтому, волнение, конечно, есть, — поделилась Елена Шаргородская. Женщина работает в ВТТУ уже 25 лет. «Работа мне нравится, но водить троллейбус непросто», — говорит она.

К 15.30 появились мэр Виктор Николайкин и другие руководители города и региона.

— Сегодня радостное событие для горожан и в первую очередь для жителей спальных микрорайонов Юг и Медцентр. Это нужный, долгожданный маршрут. Он открывает движение пассажирского транспорта по улице Воинов-интернационалистов, хотя застройка этого микрорайона ведется уже многие годы, — отметил глава города.

Перерезав традиционную красную ленточку, представители власти подарили букеты водителям троллейбусов. В небо полетели воздушные шарики, и «одиннадцатые» тронулись в путь. В салоне одного из них находился мэр. Он много шутил, хорошее настроение было и у многих пассажиров.



Мэр Витебска Виктор Николайкин вручает дипломы лучшим работникам транспортной сферы города.









Похожее торжество у витебских транспортников и пассажиров произошло 4 года назад: тогда в качестве подарка ко Дню города в областном центре пустили два новых троллейбусных маршрута — «девятку» и «десятку». Они также соединили растущий микрорайон Медцентр с центральной частью города.

Троллейбусному движению в Витебске без малого 40 лет, оно открылось 1 сентября 1978 года. История сохранила даже точное время, когда в этот день в рейс пустили «единицу»: в 11.36. С сегодняшнего дня действуют 11 маршрутов, их обслуживает один троллейбусный парк. Практически вся сеть, за исключением короткого участка возле железнодорожного вокзала, расположена на левом берегу Западной Двины. Самый длинный маршрут — у «четверки»: 26 км. Витебск стал первым городом в Беларуси, где используются троллейбусы исключительно белорусского производства.



Источник: vttu.by

Свой день рождения Витебск продолжит гулять все выходные, 24−25 июня. Программа празднования — здесь .