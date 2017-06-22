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11-й пошел! В Витебске открыли новый троллейбусный маршрут
23.06.2017 19:02 — Новости Общества | Tut.by
В первый день празднования Дня города, 23 июня, в Витебске открыли новый троллейбусный маршрут — № 11. TUT.BY побывал на радостном для транспортников и пассажиров событии.
Схема движения «одиннадцатого» такая: микрорайон Медцентр — улица Петруся Бровки — улица Воинов-интернационалистов — проспект Черняховского — улица Ленина — улица Замковая — улица Кирова — железнодорожный вокзал.
— Протяженность маршрута — 16,6 км. Он соединит два густонаселенных и активно посещаемых района — железнодорожный вокзал и Медцентр. Время оборотного рейса — 1 час 7 минут. Вначале на маршруте будут 4 машины, интервал движения — 15 минут. Но мы будем отслеживать пассажиропотоки, и если будет нужно, то появятся дополнительные транспортные единицы, — сообщил журналистам директор предприятия «Витебское трамвайно-троллейбусное управление» Василий Павлючков.
По его словам, в перспективе город планирует приобрести 20 новых троллейбусов производства «Белкоммунмаш». «Первые из них планируем получить к Дню независимости», — отметил руководитель ВТТУ.
В первый путь по новому маршруту отправились два троллейбуса. Они стояли на площадке возле дома № 27 на проспекте Черняховского и, словно именинники, привлекали общее внимание. Еще за час до торжества здесь собрались нарядно одетые люди. Немного волновались водители Елена Шаргородская и Татьяна Григель.
— Таня позавчера уже обкатала новый маршрут, а я поеду по нему впервые, поэтому, волнение, конечно, есть, — поделилась Елена Шаргородская. Женщина работает в ВТТУ уже 25 лет. «Работа мне нравится, но водить троллейбус непросто», — говорит она.
К 15.30 появились мэр Виктор Николайкин и другие руководители города и региона.
— Сегодня радостное событие для горожан и в первую очередь для жителей спальных микрорайонов Юг и Медцентр. Это нужный, долгожданный маршрут. Он открывает движение пассажирского транспорта по улице Воинов-интернационалистов, хотя застройка этого микрорайона ведется уже многие годы, — отметил глава города.
Перерезав традиционную красную ленточку, представители власти подарили букеты водителям троллейбусов. В небо полетели воздушные шарики, и «одиннадцатые» тронулись в путь. В салоне одного из них находился мэр. Он много шутил, хорошее настроение было и у многих пассажиров.
Похожее торжество у витебских транспортников и пассажиров произошло 4 года назад: тогда в качестве подарка ко Дню города в областном центре
Троллейбусному движению в Витебске без малого 40 лет, оно открылось 1 сентября 1978 года. История
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Протяженность маршрута - 16,6 км. Он соединит два густонаселенных и активно посещаемых района - железнодорожный вокзал и Медцентр.
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