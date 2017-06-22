Подкараулил у дома и нанес несколько ударов ножом. Витеблянин из ревности убил бывшую жену

Городской отдел Следственного комитета расследовал уголовное дело в отношении жителя Витебска, который обвиняется в убийстве бывшей супруги . Об этом TUT.BY сообщила официальный представитель УСК по региону Светлана Сахарова.

Напомним, 46-летний витеблянин вечером 13 апреля подкараулил возле дома № 19 на проспекте Победы свою бывшую супругу. Сначала разбил ее мобильный телефон, а затем нанес несколько ударов ножом в грудную клетку и шею. Очевидцы оперативно вызвали скорую, но 40-летняя женщина от полученных ран скончалась.

Бывший муж был пьян. Он скрылся с места преступления, но спустя несколько часов был задержан милицией в Витебском районе.

Следователи предъявили обвинение мужчине по ч.1 ст. 139 УК (Убийство). Он содержится под стражей.

Обвиняемый объяснил свои действия ревностью, желанием восстановить отношения с бывшей супругой и снова жить вместе, воспитывать своего 15-летнего сына. Однако женщина игнорировала бывшего супруга. Это и вызвало у него агрессию. Эксперты пришли к выводу, что в тот трагический вечер мужчина не был в состоянии аффекта.

Материалы уголовного дела переданы для рассмотрения в суд