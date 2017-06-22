Лукашенко - выпускникам: Если уедете за рубеж, мы не препятствуем. Но лучше, чем дома, вам не будет

Именно с молодежью в Беларуси связывают надежды на динамичный подъем всех сфер жизни общества, заявил президент Александр Лукашенко 23 июня во время Республиканского бала выпускников учреждений высшего образования. На мероприятии было более 270 гостей, в том числе должностные лица страны, руководители белорусских государственных и частных вузов, преподаватели и выпускники со всех областей.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

Глава государства отметил, что этот праздник — торжественный аккорд в завершение студенческого периода. «Похвально, что вы прошли его успешно. Получили хорошие знания, навыки. Обрели профессию и опыт общественной работы. Теперь вы уже дипломированные специалисты. Первое рабочее место, социальный статус вам гарантированы государством. А ведь далеко не всюду такое отношение к молодым специалистам», — сказал глава государства.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

Президент обратился с напутствием ко всем выпускникам. «Дерзайте, творите, трудитесь — и обязательно добьетесь успеха. Не забывайте, что достичь вершины профессионального мастерства можно, только постоянно пополняя свой багаж знаний и опыта. Достойно оправдывайте доверие ваших наставников и родителей. Все, что у вас сегодня есть, — это, конечно же, ваша заслуга, но больше — ваших родителей, учителей. Вы для своих родителей, наставников — самое дорогое в жизни, воплощение замыслов, планов на будущее. Именно с вами, образованными и энергичными, мы связываем надежды на динамичное развитие всех сфер жизни белорусского общества», — сказал президент.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

Лукашенко заметил, что сегодняшнее торжество является важным событием не только в личной судьбе выпускников, но и всей Беларуси. Неслучайно оно проходит во Дворце Независимости — храме белорусской государственности. «Это знак уважения к молодежи, к новому поколению специалистов», — подчеркнул он.

«Созданы все условия для того, чтобы каждый смог реализовать свои способности. Не сомневайтесь, так и будет. Но помните: в основном все будет зависеть только от вас», — подчеркнул президент.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

Глава государства напомнил, что молодежь — один из главных приоритетов государственной политики страны.

«И помните: вы нужны Беларуси, потому что здесь ваш дом. Мы ждем от вас активного приложения сил и стараний. Всегда поможем и поддержим. Но если кто-то рискнет поехать за рубеж, за границу, мы не препятствуем этому. Но вы должны знать: лучше, чем дома, вам не будет. Да, вам могут дать больше денег, о которых почему-то все в последнее время только и говорят. Но помните: вам не дадут самого главного — у вас не будет под ногами своего клочка земли. А это дорогого стоит. И, шагнув в настоящую жизнь, вы скоро это почувствуете».



Фото: пресс-служба президента Беларуси

Лукашенко отметил, что нынешние выпускники олицетворяют лучшие качества молодого поколения страны. «Убежден, вы всегда сможете отстоять нашу независимость, укрепить экономику и авторитет государства на международной арене, сохранить мир и согласие на родной земле», — заключил он.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

На Республиканском балу выпускников высших учебных заведений Александр Лукашенко вручил государственные награды и объявил благодарности президента преподавателям и выпускникам учреждений высшего образования. По окончании официальной церемонии гостей праздника ожидала концертная и развлекательная программа.