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На всех станциях метро женщин-контролеров на входах заменят инспекторы службы безопасности

23.06.2017 23:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Примерно к середине 2018 года на всех станциях метро женщин-контролеров на входах заменят инспекторы службы безопасности, рассказал корреспонденту агентства «Минск-Новости» пресс-секретарь ГП «Минский метрополитен» Андрей Кузьмин.

В подземке постепенно сокращается количество контролеров на автоматических контрольных пунктах, функции которых до недавнего времени выполняли исключительно женщины. Их обязанности на многих станциях уже переданы инспекторам службы безопасности предприятия.

— Начали мы такой эксперимент с наименее загруженных станций — «Первомайской» и «Купаловской», — рассказал А. Кузьмин. — Сегодня на всей 2-й линии, кроме трех станций — «Молодежной», «Кунцевщины» и «Каменной Горки», вместо контролеров на АКП работают сотрудники службы безопасности метрополитена. В каждом вестибюле их по двое.

На 1-й линии такая ротация кадров начнется, по словам собеседника, во втором полугодии 2017-го, и примерно к середине следующего года на всех оставшихся станциях женщин-контролеров на входах заменят инспекторы службы безопасности.

 
Теги: Минск
 
 
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В подземке постепенно сокращается количество контролеров на автоматических контрольных пунктах, функции которых до недавнего времени выполняли исключительно...

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