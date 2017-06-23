Гродненец потратил год на восстановление чешского самолета «Злин 42М». Это редкий и чуть ли не единственный подобный экземпляр в Беларуси. Законченный вариант самолета гродненцы смогут увидеть на авиационном фестивале в начале июля, рассказывает «ГродноПлюс».



Фото: grodnoplustv.by

Самолет способен выполнять фигуры высшего пилотажа и относится к малой авиации. «Злин» развивает скорость до 300 км/ч и поднимается на высоту 5 с половиной тысяч метров. Владелец самолета — Виталий Братанюк, в прошлом боевой пилот, а сегодня авиатор-любитель и председатель гродненской Ассоциации любителей авиации. Свой «Злин» он приобрел около года назад, и все это время занимался его ремонтом. Год рождения летательного аппарата — 1975-й, и ему требовалось обновление. Сейчас весь корпус выглядит как новенький: здесь продумана каждая мелочь. Например, на крыло нанесены антискользящие элементы, чтобы после посадки пилот не упал, спускаясь по крылу на землю. Виталий говорит, что все приборы, несмотря на возраст, работают как часы.

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— Мы просто хорошо помыли, почистили самолет и нанесли краску, поэтому он так выглядит. А в принципе, он остался тот же, старичок 1975 года, но главное — сердце. Если сердце работает, все остальное тоже служит прекрасно.

«Злин 42М» — хороший вариант для начального обучения пилотов. Сейчас учиться на авиатора-любителя можно только в Минске, но отреставрированный самолет позволит гродненцам проходить летную практику. Простаивать в мастерской самолет не будет. Уже на днях он отправится на аэродром, где его соберут и подготовят к полетам. Осталось пройти регистрацию и техосмотр.



Фото: grodnoplustv.by

— Планы простые: летать. Пройти сейчас техническую комиссию, к тому же нужно, чтобы самолет поучаствовал в фестивале, но не как летающий самолет, а как выставочный вариант. А потом пройти техком, и он готов к полетам, — говорит Виталий.

В Гродно всего несколько частных самолетов, и «Злин» Виталия — самый уникальный из них. Увидеть воздушное судно можно будет во время авиационного фестиваля, который пройдет под Гродно 8 и 9 июля.