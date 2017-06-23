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Житель Кобринского района спрятал в тайнике VW 115 кг украинского сала
23.06.2017 22:56 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 июн — Sputnik. Административный процесс в отношении жителя Кобринского района, который пытался переместить через белорусско-украинскую границу 115 килограммов свиного сала, спрятанных в тайнике, сообщили Sputnik в пятницу в Брестской таможне.
© Фото: Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku
58-летний мужчина на Volkswagen Passat пересекал границу через пункт пропуска "Мокраны" и ехал через "зеленый" коридор, тем самым заявив об отсутствии у него товаров, подлежащих декларированию.
В ходе досмотра таможенники обнаружили в автомобиле тайник, в котором и было найдено запрещенное к ввозу в ЕС сало, которое при перевозке хранилось в антисанитарных условиях.
Автомобиль 1992 года выпуска до решения суда был изъят, контрабандный груз конфискован.
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Мясная продукция находилась в антисанитарных условиях в тайнике автомобиля 58-летнего белоруса.
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