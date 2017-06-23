Женщин-контролеров в столичном метро заменит служба безопасности

МИНСК, 23 июн — Sputnik. Инспекторы службы безопасности заменят в метро женщин-контролеров примерно к середине 2018 года, передает агентство "Минск-Новости" со ссылкой на пресс-службу Минского метрополитена.



© Фото: Минский метрополитен Метро Минска меняет график работы на лето

Обязанности контролеров передают инспекторам СБ уже сейчас — на некоторых станциях в качестве эксперимента женщин на контрольных пунктах уже заменили мужчины в униформе.

По словам пресс-секретаря метрополитена Андрея Кузьмина, эксперимент начался со станций, которые считаются наименее загруженными — "Купаловской" и "Первомайской". На сегодняшний день сотрудники СБ дежурят по двое почти на всех станциях второй линии, кроме "Каменной Горки", "Кунцевщины" и "Молодежной".

На "синей" ветке ротация кадров начнется во второй половине 2017-го, и займет это около года.