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Женщин-контролеров в столичном метро заменит служба безопасности

23.06.2017 22:14 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 июн — Sputnik. Инспекторы службы безопасности заменят в метро женщин-контролеров примерно к середине 2018 года, передает агентство "Минск-Новости" со ссылкой на пресс-службу Минского метрополитена.

Женщин-контролеров в столичном метро заменит служба безопасности
© Фото: Минский метрополитен
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Обязанности контролеров передают инспекторам СБ уже сейчас — на некоторых станциях в качестве эксперимента женщин на контрольных пунктах уже заменили мужчины в униформе.

По словам пресс-секретаря метрополитена Андрея Кузьмина, эксперимент начался со станций, которые считаются наименее загруженными — "Купаловской" и "Первомайской". На сегодняшний день сотрудники СБ дежурят по двое почти на всех станциях второй линии, кроме "Каменной Горки", "Кунцевщины" и "Молодежной".

На "синей" ветке ротация кадров начнется во второй половине 2017-го, и займет это около года.

 
Теги: Минск
 
 
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Процесс ротации кадров на пунктах контроля в подземке продолжится до середины будущего года.

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