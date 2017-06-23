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Женщин-контролеров в столичном метро заменит служба безопасности
23.06.2017 22:14 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 июн — Sputnik. Инспекторы службы безопасности заменят в метро женщин-контролеров примерно к середине 2018 года, передает агентство
© Фото: Минский метрополитен
Обязанности контролеров передают инспекторам СБ уже сейчас — на некоторых станциях в качестве эксперимента женщин на контрольных пунктах уже заменили мужчины в униформе.
По словам пресс-секретаря метрополитена Андрея Кузьмина, эксперимент начался со станций, которые считаются наименее загруженными — "Купаловской" и "Первомайской". На сегодняшний день сотрудники СБ дежурят по двое почти на всех станциях второй линии, кроме "Каменной Горки", "Кунцевщины" и "Молодежной".
На "синей" ветке ротация кадров начнется во второй половине 2017-го, и займет это около года.
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Процесс ротации кадров на пунктах контроля в подземке продолжится до середины будущего года.
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