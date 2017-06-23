Лукашенко – выпускникам: вы нужны Беларуси, потому что здесь ваш дом

МИНСК, 23 июн — Sputnik. Беларусь связывает надежды на динамичный подъем во всех сферах жизни общества именно с молодежью, заявил в пятницу президент республики Александр Лукашенко в ходе Республиканского бала выпускников вузов, который состоялся во Дворце Независимости в Минске.

Глава государства обратился с напутственной речью к выпускникам, отметив, что после окончания вузов уже бывшие студенты обрели профессию, которая станет стартовой площадкой для продвижения вперед.



© Sputnik / Виктор Толочко Генералы своих судеб: выпускники академии МВД получили дипломы 17

"Перед вами открыты новые горизонты. Первое рабочее место, социальный статус вам гарантированы государством. А ведь далеко не всюду такое отношение к молодым специалистам", — цитирует слова президента, адресованные выпускникам, пресс-служба белорусского лидера.

Лукашенко также призвал обладателей дипломов постоянно пополнять багаж знаний и опыта и достойно оправдывать доверие как своих родителей, так и наставников. Президент также добавил, что молодежи нужно ставить амбициозные цели и воплощать их в жизнь.

"Именно с вами, образованными и энергичными, мы связываем надежды на динамичное развитие всех сфер жизни белорусского общества", — подчеркнул глава государства.

Всего на бал выпускников были приглашены более 270 гостей, кроме выпускников со всех областей на нем присутствовали руководители белорусских вузов, а также должностные лица республики.