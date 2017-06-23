ЦТ по химии напишут абитуриенты сегодня

МИНСК, 24 июн — Sputnik. Централизованное тестирование (ЦТ) по химии напишут абитуриенты белорусских вузов в субботу, 24 июня, напомнили Sputnik в Министерстве образования Беларуси.



© Sputnik / Виктор Толочко Результаты ЦТ по русскому и белорусскому опубликуют в субботу

Централизованное тестирование — необходимый для большинства белорусских абитуриентов этап вступительной кампании. Более десяти тысяч абитуриентов сдадут в эту субботу очередное испытание — по химии.

ЦТ по химии пройдет 24 июня, начало испытания — в 11:00. На прохождение теста абитуриентам отводится два с половиной часа. В тестировании по химии — 50 заданий.

Сдавать централизованное тестирование по химии необходимо абитуриентам медицинских специальностей, а также тем, кто хочет связать жизнь с химией или некоторыми техническими специальностями.

Как ожидается, результат ЦТ по химии будет известен уже 3-4 июля.