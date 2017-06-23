|
ЦТ по химии напишут абитуриенты сегодня
24.06.2017 07:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 июн — Sputnik. Централизованное тестирование (ЦТ) по химии напишут абитуриенты белорусских вузов в субботу, 24 июня, напомнили Sputnik в Министерстве образования Беларуси.
© Sputnik / Виктор Толочко
Централизованное тестирование — необходимый для большинства белорусских абитуриентов этап вступительной кампании. Более десяти тысяч абитуриентов сдадут в эту субботу очередное испытание — по химии.
ЦТ по химии пройдет 24 июня, начало испытания — в 11:00. На прохождение теста абитуриентам отводится два с половиной часа. В тестировании по химии — 50 заданий.
Сдавать централизованное тестирование по химии необходимо абитуриентам медицинских специальностей, а также тем, кто хочет связать жизнь с химией или некоторыми техническими специальностями.
Как ожидается, результат ЦТ по химии будет известен уже 3-4 июля.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Более десяти тысяч человек в эту субботу пройдут испытание по химии.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии