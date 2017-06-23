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"Дукат" вместо "Вены". В Гродно открылось новое кафе со старинным пианино и антистресс- раскрасками
24.06.2017 08:52 — Новости Общества | Tut.by
Новое кафе «Дукат» открылось в подвалах на улице Мостовой под сегодняшним зданием «Приорбанка», где еще недавно работало другое гродненское заведение общепита — «
По словам владельцев новое заведение выполнено в стиле лофт. В интерьере — дерево, стекло, металл, а на верхней открытой площадке — большие бочки из жести.
В следующем году над дизайном интерьера обещают поработать более тщательно. «Дукат» работает с 12 дня до 24 вечера. В меню — креветки, запеченный утиные грудки, деруны и картофельные крокеты. Есть горячие блюда: филе индейки, фаршированное черносливом, филе из свинины с томленой красной капустой, бефстроганов из говядины с луком-пореем и белыми грибами. Из супов предложат домашнюю лапшу с грибами, мясную солянку «По-гродненски» и грибные супы-пюре. В меню есть и десерты: бисквиты, мороженое, банановое парфе.
Развлекать гостей обещают живой музыкой — владельцы даже купили старинное пианино, которому на днях исполнится 90 лет. А для тех, кто заскучает в ожидании заказа предложат популярные сейчас раскраски-антистресс.
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Новое кафе "Дукат" открылось в подвалах на улице Мостовой под сегодняшним зданием "Приорбанка", где еще недавно работало другое гродненское заведение общепита -...
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