Новое кафе «Дукат» открылось в подвалах на улице Мостовой под сегодняшним зданием «Приорбанка», где еще недавно работало другое гродненское заведение общепита — « Вена ». До этого здесь был популярный еще во времена СССР пивной бар, который гродненцы называли « Яма ». А еще раньше это были подземелья кармелитского костела и монастыря.





По словам владельцев новое заведение выполнено в стиле лофт. В интерьере — дерево, стекло, металл, а на верхней открытой площадке — большие бочки из жести.

В следующем году над дизайном интерьера обещают поработать более тщательно. «Дукат» работает с 12 дня до 24 вечера. В меню — креветки, запеченный утиные грудки, деруны и картофельные крокеты. Есть горячие блюда: филе индейки, фаршированное черносливом, филе из свинины с томленой красной капустой, бефстроганов из говядины с луком-пореем и белыми грибами. Из супов предложат домашнюю лапшу с грибами, мясную солянку «По-гродненски» и грибные супы-пюре. В меню есть и десерты: бисквиты, мороженое, банановое парфе.



















Развлекать гостей обещают живой музыкой — владельцы даже купили старинное пианино, которому на днях исполнится 90 лет. А для тех, кто заскучает в ожидании заказа предложат популярные сейчас раскраски-антистресс.