Просто о здоровье: печень – главная лаборатория организма

Печень — это один из самых крупных органов человека. У взрослого человека она может весить до 1,5 килограммов.

Депрессия? Проверьте печень

Печень называют главной лабораторией организма, она снабжается кровью, которую получает из двух источников. Около 80% крови с подготовленными питательными веществами, но и с ядами, лекарствами, продуктами переработки, поступают по воротной вене, собираясь из тонкого и толстого кишечника и других участников пищеварения. Оставшиеся 20% трафика крови — это артериальная насыщенная кислородом кровь, которая поступает из сердца.

Помимо общей фильтрации всего, что мы потребили, еще одна задача печени — выработка желчи, которая незаменима при пищеварении, в том числе для эмульгации жиров. Хранится желчь в небольшом резервуаре под печенью — желчном пузыре.

Каждую минуту, если взрослый человек здоров и активен, через печень протекает около 1 литра крови. Там она фильтруется и попадает в большой круг кровообращения.

Если кровь хорошая и печень здоровая — мы активны, счастливы и веселы! Это важно, потому что поврежденная или больная печень могут являться причиной самых различных заболеваний, вплоть до депрессии.

Как работает печень

Печень — самый лучший диетолог для организма. Она участвует во всех функциях обмена. Мы знаем только приблизительные нормы белков, жиров, углеводов и т. д., а наша печень все выверяет для нас индивидуально. Лишнее складирует или преобразует. Например, если мы переборщили с углеводами, печень перерабатывает их в белки или жиры, лишнюю глюкозу отложит про запас в виде гликогена, — вдруг организму придется голодать. И если она ощутит нехватку питательных веществ, то откроет свои закрома, и в кровь экстренно поступят: глюкоза, витамины А, В, D, железо. Этот механизм используется у всех живых существ в природе. У многих животных, например, у медведя и лягушки, к осени печень увеличивается, они впадают в спячку, при этом расходуя накопленные запасы печени зимой или в голодный период.

От чего может страдать печень

Современный человек не всегда укладывается в нормы физиологии жизни и зачастую является себе и своей печени самым опасным врагом.

Алкоголь. Сколько бы человек ни выпил алкоголя — рюмку, стакан, полбутылки, это количество распределится по общему объему крови. Как только алкоголь попал в кровь, печень начинает работать медленнее, чтобы уловить спирт. Включаются дополнительные ресурсные механизмы фильтрации, чтобы успеть обезвредить алкоголь. В печени, как следствие, замедляется кровоток, и начинаются проблемы. Например, в печень вошел литр крови, а вышло только пол-литра, так как кровь к печени поступает снизу, то остальная часть ожидает своего часа ниже печени, в органах малого таза, венах нижних конечностей. Нарушается скорость кровотока и увеличивается объем ожидающей крови.

Со временем формируется варикозное расширение вен. Вены у нас есть не только в ногах, но и в малом тазу, в прямой кишке — расширение ее вен, например, вызывает геморрой.

Набухают и мелкие сосуды — капилляры, появляется сосудистая сеточка на теле, чаще на ногах (там, где кровь застаивается в ожидании). Поэтому, когда такое случается, не стоит искать проблему в сосудах — стоит позаботиться о печени и скорости кровотока в ней.

Какие факторы замедляют кровоток в печени

В первую очередь — изменение клеток самой печени — цирроз. В организме не бывает пустот. Если клетка печени погибла (расплавилась) от токсинов или алкоголя, то ее место займет клетка соединительной ткани. У такой клетки нет фильтрующей функции. Печень становится похожа на фильтр со сломанным картриджем — вместо фильтрующих клеток соединительная ткань. Происходит перераспределение крови и опять возникают проблемы с венами ниже печени.

По каким симптомам можно понять, что печень страдает:

тошнота;

головная боль, иногда мигрени;

повышение температуры;

головокружения;

сухость, горечь во рту;

непереносимость жирной пищи;

светлый или жирный кал;

тяжесть в правом подреберье;

желтизна любых частей тела;

злость;

агрессия;

раздражительность, не зря таких людей раньше называли "желчными";

быстрое опьянение;

рвота;

запах изо рта;

пигментация кожи, неравномерный загар;

сосудистые красные звездочки.

Но самым важным симптомом, который должен насторожить, — слабость, потому что печень — это основной энергетический орган!

Как обследовать печень

Чтобы понимать, как себе помочь, нужно знать, что в печени негативного может происходить:

могут жить паразиты: лямблии и описторхи (простейшие), глисты — токсакары и острицы;

могут быть вирусы А, В, С цитомегаловирус;

грибы, бактерии — стафилоккоки, вызывающие воспаление;

химические и токсические поражения клеток.

Все это называется химическими, физическими или биологическими отравлениями, при котором страдают клетки печени.

Помочь печени невозможно без проведения диагностики. В данном случае это важно, как ни с одним другим органом!

Для обследования состояния печени необходимо:

1. Сделать УЗИ печени.

2. Сдать биохимический анализ крови, в котором должны быть билирубин — (отражает уровень интоксикации, его норма 19-21, при этом прямого билирубина быть не должно), АЛТ, АСТ (показатели разрушения печеночных клеток, норма 21-24).

3. Пройти проверку на вирусы А, В, С, лямблии, описторхи, токсакары и эхинококк методом ИФА крови.

Эти три пункта — обязательный набор обследования печени, последующие можно сделать по желанию, они значительно повысят вероятность эффективности лечения.

4. Радиоизотопное сканирование печени.

5. МРТ или томограмма.

Цитомегаловирус способствует развитию аутоиммунного заболевания — витилиго. Все пигменты на коже также являются причиной поражение клеток печени.

Как помочь печени

В первую очередь — контролировать питание. Лучше это сделать добровольно, пока болезнь не решила это за вас. Постарайтесь исключить из рациона продукты с красителями, консервантами, генномодифицированными составляющими. Каждый месяц старайтесь 7-10 дней выдерживать низкокалорийную диету.

Печень отлично продуцирует аллергию, поэтому старайтесь питаться максимально просто. Лучше всего — без использования ароматизаторов, причем это касается даже чая.

Также необходимо пройти противопаразитарное очищение, но сначала надо сдать анализы, чтоб понимать, как и с кем бороться. В зависимости от того, какой паразит будет обнаружен, вести себя с ним надо будет по-разному. При наличии лямблий и описторхов, например, низкокалорийные диеты противопоказаны, потому что если эти простейшие не будут получать еды, они начнут питаться клетками печени.

При любых изменениях или заболеваниях печени алкоголь категорически запрещен.

Если все процедуры вы прошли последовательно — обследовались, сняли интоксикацию, в том числе и тюбажами, соблюдаете диету, пьете отвары трав и лецитин, то клетки печени начнут восстанавливаться.

В этом великая сила нашего организма — клетки всех тканей, кроме разве что хрусталика глаза, способны обновляться.

Так что, если вы хотите иметь красивый загар, быть всегда в отличном настроении, полными сил и не страдать от варикоза и геморроя — заботьтесь о своей печени, не раздражайте ее. Ведь только живя в унисон со своим организмом, мы продляем нашу жизнь.