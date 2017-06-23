Доброе утро!

В выходные будет тепло , но с дождями. Учитывайте это, строя планы на ближайшие два дня. Витеблянам вот совсем не повезло: у них в воскресенье День города, а на праздничные гуляния, выходит, без зонта лучше не соваться .





ВАЖНОЕ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров дал интервью белорусским СМИ — в том числе и нам. Встреча длилась всего 45 минут, за которые Лавров успел ответить на 10 вопросов. И вот самые интересные, на наш взгляд, высказывания министра .

Президент высказался о «коммуналке» . Основная задача сфере ЖКХ — «выйти на низкие тарифы, чтобы население не обижалось». Население, конечно, «за».

Крэйг Вудкрофт — всё. Хоккейный клуб «Динамо-Минск» объявил о расторжении контракта с главным тренером — по соглашению сторон. Инициатором был Крэйг.

«Ах, вот вы как! А мы вот так!» Евросоюз решил ограничить визы для стран, отказавшихся принимать обратно мигрантов, которые нелегально прибыли в Европу.

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Помните последний скандал вокруг «Милавицы»? Гендиректор компании-дистрибьютора марки в Беларуси Евгений Зуев в интервью интернет-изданию Naviny.by сравнивал женщин с самками, а на вопрос журналистки о том, почему девушки с размером, А не могут стать лицом бренда, ответил: «Скажите, это будет красиво?» Фотограф TUT.BY решил в ответ показать красоту девушек с «некрасивым» размером груди .





42.TUT.BY рассказывает, как живут майнеры, которые получают деньги из ниоткуда. Не знаете, кто это и о чем вообще речь — тогда вам сюда .

Дикая, страшная семейная история: социальный педагог получила срок за издевательства над дочкой — женщина избила 9-летнюю девочку и облила ее кипятком за то, что та не так сделала уроки. Папа пытался отнять ребенка у бывшей жены, но дочь… сбежала от него и вернулась к маме-истязательнице.

Продолжаем следить за трагедией в Испании. Читатели TUT.BY предложили помощь семье, у которой в Аликанте погиб отец. Они решили привезти Ирину и ее детей в аэропорт, оплатить обратный перелет и просто побыть рядом с ними. Посольство поможет с доставкой тела на родину.

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Вот здесь — много интересного о лифтах . Самому первому минскому лифту в следующем году исполнилось бы 110 лет, но увидеть его нам не суждено: он погиб под обломками гостиницы «Европа» в 1944 году. Раритетный подъемник до недавнего времени работал в Оперном театре — в его техпаспорте есть даже штампы со свастикой. Теперь самым старым лифтам чуть больше 30 лет. Рассказываем, где установлен самый скоростной лифт и можно ли установить подъемник в пятиэтажке.





Начался сезон отпусков, и количество желающих выехать за границу выросло. Разобрались для вас , какие пункты пропуска самые свободные и кто имеет право проехать без очереди.

И напоследок вот вам загадка на выходные . Похожую задачу использовали в международном экзамене для выпускников школ, которые изучали математику на продвинутом уровне. Задание оказалось одним из самых сложных. Только 10% учеников получили правильный ответ. Если вы не справитесь — ответ в понедельник на 42.TUT.BY.

Все новости пятницы, 23 июня





Кстати. Помните, как, чтобы расплатиться за две недели отдыха в Египте, белорус продал почку ? Мы против таких методов, и сегодня расскажем вам о законных способах съездить на отдых, когда не хватает денег — турах в рассрочку или кредит. Хороших выходных и яркого лета!

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