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Интервью Лаврова, красота "некрасивой" груди и истерзанный ребенок - важное за вчера

24.06.2017 09:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Доброе утро!

В выходные будет тепло, но с дождями. Учитывайте это, строя планы на ближайшие два дня. Витеблянам вот совсем не повезло: у них в воскресенье День города, а на праздничные гуляния, выходит, без зонта лучше не соваться.


ВАЖНОЕ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров дал интервью белорусским СМИ — в том числе и нам. Встреча длилась всего 45 минут, за которые Лавров успел ответить на 10 вопросов. И вот самые интересные, на наш взгляд, высказывания министра.

Президент высказался о «коммуналке». Основная задача сфере ЖКХ — «выйти на низкие тарифы, чтобы население не обижалось». Население, конечно, «за».

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«Ах, вот вы как! А мы вот так!» Евросоюз решил ограничить визы для стран, отказавшихся принимать обратно мигрантов, которые нелегально прибыли в Европу.

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Начался сезон отпусков, и количество желающих выехать за границу выросло. Разобрались для вас, какие пункты пропуска самые свободные и кто имеет право проехать без очереди.

И напоследок вот вам загадка на выходные. Похожую задачу использовали в международном экзамене для выпускников школ, которые изучали математику на продвинутом уровне. Задание оказалось одним из самых сложных. Только 10% учеников получили правильный ответ. Если вы не справитесь — ответ в понедельник на 42.TUT.BY.

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Кстати. Помните, как, чтобы расплатиться за две недели отдыха в Египте, белорус продал почку? Мы против таких методов, и сегодня расскажем вам о законных способах съездить на отдых, когда не хватает денег — турах в рассрочку или кредит. Хороших выходных и яркого лета!

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Теги: Минск
 
 
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В выходные будет тепло, но с дождями. Учитывайте это, строя планы на ближайшие два дня. Витеблянам вот совсем не повезло: у них в воскресенье День города, а на...

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