19 июня на городском детском пляже в Солигорске отдыхающие услышали крики о помощи — в водоеме тонула 11-летняя девочка. Школьницу вытащила 28-летняя местная жительница. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

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Инцидент произошел около 16.00 в понедельник.

Школьница не смогла удержаться на плаву и начала тонуть. Из-за сильного ветра девочка не могла двигаться в сторону берега. 28-летняя местная жительница, отдыхающая на пляже со своим ребенком, услышав крики девочки, сразу же бросилась ей на помощь.

«Подплыла — девочка ушла на дно. Я только увидела руки вытянутые, глаза мутные — даже зрачков не было видно», — рассказала Екатерина.

Женщина подплыла к девочке со спины и, взяв ее под руки, вытащила на берег. Девочка была без сознания, и Екатерина начала делать искусственное дыхание.

Когда девочка очнулась, ее первыми словами были: «Я никогда не видела смерть так близко». Как стало известно позже, школьница пришла на водоем с двумя подружками-сверстницами без сопровождения взрослых.

В МЧС еще раз напомнили родителям, что нельзя оставлять детей без присмотра.