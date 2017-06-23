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Польша хочет убрать Беловежскую пущу из списка природного наследия ЮНЕСКО
24.06.2017 11:31 — Новости Общества | Tut.by
Министр окружающей среды Польши Ян Шишко обратился в прокуратуру, чтобы решить вопрос об исключении Беловежской пущи из списка всемирного природного наследия ЮНЕСКО. В ходе выступления, которое транслировал телеканал TVN24, Шишко заявил, что лесной массив в 2014 году попал в список ЮНЕСКО в нарушение международного права, сообщает
По словам польского министра, после того как пуща была включена в список всемирного природного наследия ЮНЕСКО, на территории заповедника стало невозможно ведение деятельности человека. Возникло требование ограничить использование лесов пущи. При этом, по словам министра, начали гибнуть деревья — их уничтожают болезни и насекомые. Кроме того, невозможность мелиорации, по его мнению, также негативно влияет на фауну пущи.
Шишко рассказал, что видит возможность разрешить ситуацию, внеся Беловежскую пущу в список культурного наследия ЮНЕСКО, исключив ее из списка природного наследия.
Беларусь против
Инициативу министра окружающей среды Польши Яна Шишко
Он отметил, что решение о смене статуса пущи распространится и на ее белорусскую часть, а смена статуса заповедника повлечет за собой появление там новых дорог, маршрутов и превращению в будущем пущи в инфраструктурный объект.
«Вопрос статуса объекта всемирного наследия будет рассмотрен на сессии комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, которая состоится в Кракове (Польша) 2−12 июля», — рассказал он.
Свидинский также обратил внимание, что к части Беловежской пущи, расположенной на территории Беларуси, никаких претензий нет.
Скандал вокруг Беловежской пущи
Уже больше месяца в Польше бушует скандал из-за вырубки деоевьев в Беловежской пуще. Польские власти утверждают, что разрешили спиливать только сухостой и зараженные жуком-короедом деревья. Экологи протестуют и требуют дать реликтовому лесу самостоятельно справиться с естественными процессами обновления массива. По их мнению, власти Польши руководствуются не экологическими, а экономическими мотивами.
16 июня Еврокомиссия
Беловежская пуща — один из крупнейших и древнейших лесных массивов равнинной Европы. Его территория разделена государственной границей на две части — белорусскую и польскую. Часть территории Беловежской пущи — польский государственный национальный парк — был внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО еще в 1979 году, а в 1992 году в природоохранную зону была внесена часть белорусского национального парка. В 2014 году в список был внесен единый трансграничный объект.
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Решение о смене статуса пущи распространится и на ее белорусскую часть, а смена статуса заповедника повлечет за собой появление там новых дорог, маршрутов и...
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