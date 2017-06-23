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В очереди на "Дажынкі". Областной фестиваль хлеборобов через три года пройдет в Витебске
24.06.2017 11:40 — Новости Общества | Tut.by
Областной праздник тружеников села «Дажынкі» в 2020 году пройдет в Витебске. Об этом сообщил председатель облисполкома Николай Шерстнев на торжестве, посвященном Дню города в Летнем амфитеатре.
Николай Шерстнев отметил, что ежегодно в городе делается многое для улучшения жизни, но это точечные мероприятия, которые не всегда и не всем заметны. «Объединив бюджеты городской и областной, мы сможем сделать что-то весомое и значимое для жителей, — сказал губернатор. — В 2020 году мы проведем в Витебске „Дажынкi“. У нас есть время, чтобы вместе решить, какие проекты в социальной сфере, производстве надо осуществить. Главная цель — сделать так, чтобы Витебск стал еще краше, был комфортным для жителей и интересным для туристов».
Председатель горисполкома Виктор Николайкин с юмором отметил, что не зря в Витебске открыли декоративные скульптурные композиции «Старик Хоттабыч» и «Рыбка». Эти сказочные персонажи уже начали творить чудеса и исполнять желания. «Мы давно просили провести „Дажынкi“ в Витебске, и вот мечта начинает воплощаться в жизнь», — сказал градоначальник.
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