|
Результаты ЦТ по русскому и белорусскому появились на сайте РИКЗ
24.06.2017 12:32 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 июн — Sputnik. Результаты централизованного тестирования (ЦТ) по русскому и белорусскому языкам появились на сайте Республиканского института контроля знаний (РИКЗ).
© Sputnik / Виктор Толочко
ЦТ по государственным языкам — обязательное для всех абитуриентов. В этом году сдавать испытание по белорусскому решили порядка 30 тысяч человек, по русскому — более 70 тысяч.
Результаты ЦТ-2017 по русскому и белорусскому пришли в этом году одновременно. Абитуриенты получили СМС-сообщения с баллами уже в пятницу вечером, хотя ожидалось, что они будут известны только в субботу.
Уже утром 24 июня оценки за тестирование появились и на сайте РИКЗ — их можно
Предположительно, в понедельник абитуриенты уже смогут узнать результаты ЦТ по обществоведению.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
СМС-сообщения с баллами за испытания пришли абитуриентам уже вечером в пятницу.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии