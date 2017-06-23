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Результаты ЦТ по русскому и белорусскому появились на сайте РИКЗ

24.06.2017 12:32 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 июн — Sputnik. Результаты централизованного тестирования (ЦТ) по русскому и белорусскому языкам появились на сайте Республиканского института контроля знаний (РИКЗ).

Результаты ЦТ по русскому и белорусскому появились на сайте РИКЗ
© Sputnik / Виктор Толочко
ЦТ по биологии: результаты будут известны в конце июня

ЦТ по государственным языкам — обязательное для всех абитуриентов. В этом году сдавать испытание по белорусскому решили порядка 30 тысяч человек, по русскому — более 70 тысяч.

Результаты ЦТ-2017 по русскому и белорусскому пришли в этом году одновременно. Абитуриенты получили СМС-сообщения с баллами уже в пятницу вечером, хотя ожидалось, что они будут известны только в субботу.

Уже утром 24 июня оценки за тестирование появились и на сайте РИКЗ — их можно проверить онлайн.

Предположительно, в понедельник абитуриенты уже смогут узнать результаты ЦТ по обществоведению.

 
Теги: Минск
 
 
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СМС-сообщения с баллами за испытания пришли абитуриентам уже вечером в пятницу.

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