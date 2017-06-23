Результаты ЦТ по русскому и белорусскому появились на сайте РИКЗ

МИНСК, 24 июн — Sputnik. Результаты централизованного тестирования (ЦТ) по русскому и белорусскому языкам появились на сайте Республиканского института контроля знаний (РИКЗ).



© Sputnik / Виктор Толочко ЦТ по биологии: результаты будут известны в конце июня

ЦТ по государственным языкам — обязательное для всех абитуриентов. В этом году сдавать испытание по белорусскому решили порядка 30 тысяч человек, по русскому — более 70 тысяч.

Результаты ЦТ-2017 по русскому и белорусскому пришли в этом году одновременно. Абитуриенты получили СМС-сообщения с баллами уже в пятницу вечером, хотя ожидалось, что они будут известны только в субботу.

Уже утром 24 июня оценки за тестирование появились и на сайте РИКЗ — их можно проверить онлайн .

Предположительно, в понедельник абитуриенты уже смогут узнать результаты ЦТ по обществоведению.