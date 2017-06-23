«Дебиторка», «уклонисты» и видеокамеры на селе — накануне профессионального праздника прокурор Минской области Олег Лаврухин откровенно рассказал корреспонденту МЛЫН.BY об особенностях службы в современных условиях.



Олег Лаврухин. Фото: mlyn.by

Почти 100 миллионов рублей

Для предприятий Минской области актуальной проблемой остается дебиторская задолженность. Прокуратура проанализировала причины и условия ее образования. В первую очередь неплатежи образовались из-за отсутствия преддоговорной работы, в частности — по уточнению данных о платежеспособности контрагентов. Допущены нарушения по условиям оплаты, а также по взысканию долгов.

На 1 апреля 2017 года дебиторская задолженность возросла до 97 миллионов 128 тысяч рублей. Крупные суммы задолжали клиенты таким предприятиям, как Миноблмясомолпром, ОАО «БЕЛАЗ», Минский мясокомбинат.

Армия — не для всех служба

Стоит сказать, что даже неявка на медицинскую комиссию для призывника — уже нарушение закона. За преступления против порядка исполнения воинской обязанности в 2016 году возбуждено 85 уголовных дел.

— Отдать долг Родине — обязанность каждого гражданина. И когда «уклонисты» стараются избежать его исполнения, — это, по крайней мере, стыдно. Сегодня «срочников» не отправляют в «горячие точки». Они не участвуют в боевых действиях. Молодые люди обучаются военному ремеслу в комфортных условиях. Чем заканчиваются уголовные дела в отношении «уклонистов»? В основном штраф получают, а затем из-за наличия судимости уже не могут быть призваны в армию.

Что касается преступности в войсках, то это единичные случаи. В Беларуси ликвидированы дисциплинарные батальоны и гауптвахты, так как в них нет необходимости.

Детские суициды

Согласно статистике, в основном счеты с жизнью сводят подростки в возрасте 15−17 лет. Как свидетельствуют материалы проверок прокуратуры, к суицидам больше склонны дети из неблагополучных и неполных семей. А среди причин называют психоэмоциональную неуравновешенность школьников, конфликты со сверстниками, разлад в семье, ревность…

— Вызывает тревогу создание в социальных сетях групп для несовершеннолетних, которых вовлекают в «игру». Массового характера такие случаи не носят, но все наслышаны о «Ф57» и «Синем ките», где кураторы вынуждают детей вскрывать вены и подталкивают к самоубийству.

Сейчас в Палате представителей Национального собрания Республики Беларусь рассматривается вопрос о внесении изменений в законодательство о браке и семье, в частности, предусматривается ужесточение ответственности родителей. В том числе это касается семей, которые признаны социально опасными.

Негативная тенденция

В криминогенном плане на Минщине благополучными признаны Несвижский и Мядельский районы. По количеству преступлений лидируют Борисовский, Молодечненский и Солигорский. Согласно статистическим данным, в центральном регионе совершается 120 преступлений на 10 000 человек.

— В Минской области действует 565 добровольных дружин. В совместных рейдах с милицией они вывели из незаконного оборота 92 тысячи литров спиртосодержащей продукции, а также нашли 184 самогонных аппарата. Количество преступлений сокращается, в то же время растет число уголовно наказуемых деяний — хулиганств, а также угонов транспортных средств.

В объективе

Из всех зарегистрированных преступлений в Минской области 14% приходится на кражи из дачных кооперативов. Изменить такую тенденцию могли бы камеры видеонаблюдения.

— Муляжи, может, и выполняют некоторую функцию, но раскрывать преступления не помогают. Надо учитывать, что мы транзитная область. На Минщине 400 000 дачных домиков. Поэтому необходимо оборудовать видеокамерами массивы. А также места массового отдыха, торговые предприятия и питейные заведения, объекты, принадлежащие государственным органам, участки дорог, — отметил Олег Лаврухин.