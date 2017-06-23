В Чаусском районе открыли первый в Беларуси памятный знак в честь бойцов штрафбатов

Первый в Беларуси памятный знак штрафным подразделениям Красной Армии, сражавшимся с немецко-фашистскими захватчиками, торжественно открыт 23 июня у деревни Дрануха Чаусского района Могилевской области, сообщает издание «Сб — Беларусь сегодня».



Скромный памятный знак у деревни Дрануха, увековечивающий подвиг штрафников, — первый в стране. Фото: "СБ - Беларусь сегодня"

На обочине трассы Могилев — Чаусы — Чериков — Костюковичи неподалеку от деревни Дрануха появился приметный валун с мраморной табличкой. На ней надпись: «Бойцам, командирам постоянного и переменного состава штрафных подразделений Красной Армии, павшим в боях за освобождение Беларуси на Чаусской земле с 1943 по 1944 год… Склоняем головы в знак светлой памяти».

Памятный знак в честь штрафников в нашей стране открыли впервые. Ведь долгие годы о них говорить было не принято. И до сих пор списки тех, кто сражался в таких подразделениях и батальонах, засекречены. Однако могилевским историкам и поисковикам удалось вернуть из небытия немало имен. А еще добиться, чтобы память о людях, кровью и собственной жизнью искупивших свою вину, была увековечена.

Военный историк и писатель, руководитель Могилевского областного поискового клуба «Виккру» Николай Борисенко много лет собирает сведения о штрафниках и точно знает: они достойны того, чтобы их имена были вписаны в историю:

— Долгое время считалось, что штрафные подразделения формировались исключительно из заключенных — политических и уголовников. Но на самом деле среди «шурочек», как называли штрафников, было много 18−20-летних окруженцев: рядовых, офицеров. Все они сыграли свою роль в освобождении нашей страны. Но никто не подсчитывал, сколько их погибло. Даже когда о штрафниках стали снимать фильмы и писать книги, они все еще оставались белым пятном в истории Великой Отечественной.



Фото: "СБ - Беларусь сегодня"

В Чаусском районе установить памятный знак штрафникам решили не случайно. Кровавые берега Прони — наиболее трагическое место в истории Великой Отечественной. Участники сталинградских боев признавались: даже там не было таких тяжелых боев, как здесь осенью 1943 года.

А с осени 1943-го по весну 1944-го на штурм самых трудных, хорошо укрепленных участков обороны немцев в Чаусском районе бросали штрафроты и штрафбаты — здесь геройски сражались 6 отдельных штрафных рот и 11-й штрафной батальон. Они пополнялись в основном бывшими окруженцами после фильтрации, рядовыми и сержантами, попавшими сюда за нарушение дисциплины или воинские преступления. Часто — местными жителями, находившимися на оккупированной территории, которым исполнилось 18 лет.

94-летний Александр Плосков — один из тех, кому посчастливилось выжить в той кровавой мясорубке. Штрафника, воевавшего в Чаусском районе в 1943-м и потерявшего здесь почти всех боевых товарищей, отыскал в Украине могилевский историк Сергей Тагаев. Это первый (и, возможно, последний) офицер штрафбата, поделившийся с могилевскими историками своими воспоминаниями. В штрафной батальон Александр Григорьевич попал, как и многие другие, не за «уголовку», а по нелепому стечению обстоятельств. Управляя военным грузовиком «Джи-Эм-Си», врезался в машину командира роты. Повреждения были мизерные, но в ту пору по приказу Сталина за порчу и вывод из строя ленд-лизовской техники, тем более новой, грозило суровое наказание — вплоть до расстрела. Так Плосков угодил в «Бутырку», где, по его словам, было немало таких же, как он, провинившихся:

— Никаких воров и политических. В основном интенданты. Выявили у кого-то недостачу — под трибунал. Большинство из нас и пополнило ряды штрафбатов.

Плоскова отправили на передовую — в район деревни Устье. Здесь, под Чаусами, лег практически весь их 11-й штрафной батальон: траншеи были забиты трупами, маскхалаты пропитаны кровью. Александр Григорьевич выжил, но был тяжело ранен. Ему хотели ампутировать ногу, но повезло с хирургом — спас. После госпиталя Плоскова восстановили в звании техника-лейтенанта, решив, что он кровью искупил свою вину перед Родиной. Войну он закончил в Кенигсберге. Но именно то сражение на чаусской земле навсегда останется в его памяти.



Фото: "СБ - Беларусь сегодня"

Передо мной списки погибших штрафников. Неполные. Но все же… «При выполнении боевого задания у деревни Путьки Чаусского района в борьбе с немецкими захватчиками 26 октября 1943-го геройски погибли офицеры переменного состава 11-го штрафного батальона: лейтенанты Григорий Абрамашвили, Иван Андрющенко, Порфирий Герасименко, Иван Гордо, Виктор Криваксин, Хайм Островский, капитан Аркадий Дмитриев, военврач Алексей Панфилов…» Всего 14 фамилий. Их похоронили в братской могиле, на поле боя, и долгие годы никто не знал их имен.

Поисковик Сергей Тагаев, который родом из Чаусского района, по крупицам собирал сведения о штрафниках:

— 11-й штрафбат погибал дважды. Ведь когда он был истреблен у деревни Устье, на смену выбывшим «шурочкам» тут же пришли другие. В борьбе с фашистами шестеро штрафников геройски пали 27 октября 1943-го у деревни Барышевка, 12 офицеров навсегда остались у деревни Скварск, где приняли бой 28 октября 1943-го, еще пятеро погибли на следующий день у деревни Прилеповка. И это только те, чьи имена нам удалось установить.

По словам Николая Борисенко, некоторых уцелевших бойцов за проявленные героизм и мужество реабилитировали:

— Всех уцелевших бойцов 8-го отдельного штрафбата за дерзкий рейд по тылам противника в феврале 1944-го при освобождении Рогачева командующий Белорусским фронтом Рокоссовский освободил личным приказом. Но, несмотря на большой вклад «шурочек» в разгром врага, на то, что большинство из них кровью, собственной жизнью искупили свою вину перед Родиной (могилевским поисковикам удалось отыскать наградные листы штрафников. — Авт.) на самых трудных участках фронта, память о них оставалась неувековеченной. На послевоенных памятниках и обелисках имен штрафников очень мало. Нет о них данных в многочисленных экспозициях, выставках областных, районных и школьных музеев. Хотя надо признать тот факт, что именно эти безвестные бойцы с судимостями и без, в грязных телогрейках и потных гимнастерках, постоянно шедшие в авангарде стрелковых дивизий, и были первыми освободителями белорусской земли. И перед нами, потомками, они чисты и достойны памяти.

Компетентно

Сергей Беспанский, руководитель военно-поисковой секции Белорусского республиканского общества охраны памятников истории и культуры:

— Первую экспедицию в Чаусский район, на места боевых сражений, мы организовали еще в 1995 году. С той поры вот уже более 20 лет на разных уровнях поднимали вопрос о необходимости увековечения подвига штрафников. Наконец свершилось. Но ведь штрафники воевали не только под Чаусами, но и на Витебщине, на Гомельщине — под Рогачевом. Хотелось бы, чтобы и там тоже появились памятные знаки.

Прямая речь

Татьяна Радивилина, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Чаусского райисполкома:

— Мы гордимся, что именно в нашем районе появился первый в стране памятник штрафникам — людям, которые наравне с другими проливали кровь, отдавали жизни за то, чтобы мы победили в той страшной войне. А всего в нашем районе 99 воинских захоронений, где упокоены 17 тысяч 300 бойцов. Имена почти 17 тысяч удалось установить. Только в этом году были возвращены из небытия 322 красноармейца, которые до этого считались пропавшими без вести.

Справка «СБ» Штрафные подразделения воевали на всей территории Советского Союза. Созданные приказом Сталина № 227 от 28 июля 1942 года, известным под названием «Ни шагу назад!», штрафбаты бросали на передовую, где бойцы и гибли — сотнями, тысячами. Жизнь штрафников измерялась зачастую одной-двумя атаками. В России памятников штрафникам всего три: в подмосковном Красногорске, Калининграде и Брянске. В нашей стране он — первый. Это — дань памяти тем, кто воевал, не зная наград и почестей. И символ того, что мы обязаны пересмотреть отношение к штрафным подразделениям.